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  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
  • Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut

Obustavljeno

Viva kolekcijaSokovnik koji drobi

HR1887/80

4.7
| (67) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut
Popijte dnevnu dozu zdravog soka. Philips sokovnik koji drobi predstavlja vrhunski aparat za ceđenje voća i povrća za pripremu prirodnih sokova. Ovaj sokovnik sa sporim ceđenjem ima XL otvor za punjenje koji omogućava ceđenje celih voćki, povrća i zelenog lisnatog povrća. Isperite ga vodom za samo 90 sekundi.
Pogledajte sve prednosti

Lako pravljenje zdravih sokova svaki dan

Dnevna doza zdravog soka za samo 1 minut

  • XL otvor, 70 mm

  • Brzo čišćenje za 90 s

  • Lako sastavljanje

Široki otvor za punjenje od 70 mm

Široki otvor za punjenje od 70 mm

Uštedite vreme i počnite da brže pravite sokove. Više nije potrebno da sečete većinu voća i povrća kako bi stali u ovaj aparat. Jednostavno ih sve ubacite u XL otvor za punjenje od 70 mm i uživajte u unapređenoj ishrani svakoga dana.

Tehnologija QuickClean sa mikrositom lakim za čišćenje

Tehnologija QuickClean sa mikrositom lakim za čišćenje

Sa tehnologijom QuickClean, što obuhvata i naše mikrosito lako za čišćenje. Svi delovi se mogu lako ukloniti i isprati.

Sa sistemom za zaustavljanje kapanja kako bi radne površine ostale čiste

Sa sistemom za zaustavljanje kapanja kako bi radne površine ostale čiste

Vaša kuhinjska radna površina ostaće uredna i čista zahvaljujući našem ugrađenom sistemu za zaustavljanje kapanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

67

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

12/03/2024

Srbija

Srbija

Sjajan

Preporucila bih svima,jako lak za upotrebu a iskoriscenost voca je maximalna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva kolekcija HR1888/70 Sokovnik koji drobi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva kolekcija HR1888/70 Sokovnik koji drobi

09/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zdravi napitak svaki dan

Sokovnik uistinu iscijedi voće tako da znam što pijem.

Prednosti

zdravi napitak svaki dan za zdravlje

Mane

neke vrste jabuka nisu baš dobre za sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem

08/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips zaposleni

Super sokovnik

[Employee of philipsglobal] Svi otpadci ostaju suhi što znači da sokovnik stvarno izvlači maksimalnu količinu soka. Odličan je!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem

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  1. Interni testovi pomoću 1000 g svake od sledećih namirnica: grožđe, jabuke, kupine, jagode, paradajz, lubenica, pomorandže i nar.