2 godine garancije
XL otvor, 70 mm
Brzo čišćenje za 90 s
Lako sastavljanje
Oslobađa sve što je dobro i hranljivo iz voća i povrća sa ekstrakcijom do 80%*. Odličan spori sokovnik za lisnato povrće.
Uštedite vreme i počnite da brže pravite sokove. Više nije potrebno da sečete većinu voća i povrća kako bi stali u ovaj aparat. Jednostavno ih sve ubacite u XL otvor za punjenje od 70 mm i uživajte u unapređenoj ishrani svakoga dana.
4.7
od 5
67
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Lena0102
12/03/2024
Srbija
Sjajan
Preporucila bih svima,jako lak za upotrebu a iskoriscenost voca je maximalna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva kolekcija HR1888/70 Sokovnik koji drobi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva kolekcija HR1888/70 Sokovnik koji drobi
samo zdravo
09/11/2022
Hrvatska
Zdravi napitak svaki dan
Sokovnik uistinu iscijedi voće tako da znam što pijem.
Prednosti
zdravi napitak svaki dan za zdravlje
Mane
neke vrste jabuka nisu baš dobre za sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem
Milky97
08/09/2022
Hrvatska
Philips zaposleni
Super sokovnik
[Employee of philipsglobal] Svi otpadci ostaju suhi što znači da sokovnik stvarno izvlači maksimalnu količinu soka. Odličan je!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem
Interni testovi pomoću 1000 g svake od sledećih namirnica: grožđe, jabuke, kupine, jagode, paradajz, lubenica, pomorandže i nar.