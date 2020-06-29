Obustavljeno
Pretočite sve dobro u čašu
Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips osmišljena je tako da otvara ćelije voća i povrća kako bi izvukla maksimum iz njih. Nakon ceđenja, sve delove je moguće isprati za 1 minut zahvaljujući dizajnu bez sita.
Tehnologija MicroMasticating
Bela i siva
Voće i povrće sadrže na hiljade ćelija koje sadrže sok, vitamine i druge ključne hranljive materije. Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips dizajnirana je da otvori ćelije i izvuče maksimum iz vaših omiljenih namirnica i pomoći će vam da izvučete do 90%* voća u čašu umesto da završi kao otpaci.
Pravite ukusne i zdrave sokove od mekog voća i tvrdog povrća. Možete da cedite sve svoje omiljene kombinacije i koristite ovaj proizvod čak i za one specijalne namirnice pune skroba koje se veoma teško cede, poput banana ili manga.</
Listovi i zeleniš su puni vlakana i uz to predstavljaju odlične sastojke za zdrave sokove i sve ih možete obraditi pomoću ovog sokovnika. Pšenična trava, spanać i mnoge druge namirnice mogu biti važan zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating. Štaviše, možete da koristite određene vrste orašastih plodova, poput badema da biste pripremili mleko od badema.
Nagrade
4.7
od 5
71
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Guler83
29/06/2020
България
Страхотен продукт!
Сокоизстисквачката е много добра! Изтисква максимално плодовете!
Prednosti
Истисква максимално плода.
Mane
Пюрира някои плодове!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1895/80 Смилаща сокоизстисквачка
Datum upotrebe 2018-06-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1895/80 Смилаща сокоизстисквачка
Datum upotrebe 2018-06-29
Йола
15/01/2018
България
Напълно отговаря на приложените от производителя/търговеца опис и характеристика на продукта
Напълно отговаря на очакванията ми за този клас продукт. Силно препоръчвам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1895/80 Смилаща сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1895/80 Смилаща сокоизстисквачка
Фактор
18/05/2017
България
Отличен уред!
Прекрасна! Изцежда максимално количество сок, дори и от листни зеленчуци! За приготвяне не смути с банан или авокадо не е нужно ползване и на блендер! Всичко през сокоизтисквачката и имам готово гъсто смути!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1895/80 Смилаща сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1895/80 Смилаща сокоизстисквачка
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