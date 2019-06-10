ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer

Obustavljeno

Avance CollectionSokovnik koji drobi

HR1896/70

4.8

| (33) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pretočite sve dobro u čašu

Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips osmišljena je tako da otvara ćelije voća i povrća kako bi izvukla maksimum iz njih. Nakon ceđenja, sve delove je moguće isprati za 1 minut zahvaljujući dizajnu bez sita.

Pogledajte sve prednosti

Tehnologija MicroMasticating izvlači do 90%* sadržaja voća

Pretočite sve dobro u čašu

  • Tehnologija MicroMasticating

  • Crna

  • LED indikator

  • Dodatni filter

Tehnologija MicroMasticating izvlači do 90%* sadržaja voća

Tehnologija MicroMasticating izvlači do 90%* sadržaja voća

Voće i povrće sadrže na hiljade ćelija koje sadrže sok, vitamine i druge ključne hranljive materije. Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips dizajnirana je da otvori ćelije i izvuče maksimum iz vaših omiljenih namirnica i pomoći će vam da izvučete do 90%* voća u čašu umesto da završi kao otpaci.

Cedite sokove od svih svojih omiljenih namirnica, uključujući i banane i mango

Cedite sokove od svih svojih omiljenih namirnica, uključujući i banane i mango

Pravite ukusne i zdrave sokove od mekog voća i tvrdog povrća. Možete da cedite sve svoje omiljene kombinacije i koristite ovaj proizvod čak i za one specijalne namirnice pune skroba koje se veoma teško cede, poput banana ili manga.</

Dodajte listove, zeleniš i orašaste plodove u sokove

Dodajte listove, zeleniš i orašaste plodove u sokove

Listovi i zeleniš su puni vlakana i uz to predstavljaju odlične sastojke za zdrave sokove i sve ih možete obraditi pomoću ovog sokovnika. Pšenična trava, spanać i mnoge druge namirnice mogu biti važan zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating. Štaviše, možete da koristite određene vrste orašastih plodova, poput badema da biste pripremili mleko od badema.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Nagrade

  • Slika VRS_AWARD-612378

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

33

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

2

10/06/2019

România

România

Se curata usor, stoarce foarte bine

Un produs foarte bun, il folosim aproape zilnic. De can il avem nu mai cumparam suc din comert.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece

07/05/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

“Recenzie din Campania Philips” Este un produs foarte bun si util. Imi place foarte mult. L-am folosit in special cand am inceput diversificarea cu al doilea copil si trebuia sa ii dam nectar de fructe sau pireu de fructe mai moale. Acest produs ne-a ajutat sa obtinem exact de ce aveam nevoie. Din mar toata pulpa ajunge in suc, doar coaja se elimina. Trebuia sa ii dam copilului suc de morcov la inceput in combinatie cu alte fructe. Extrage foarte bine sucul si din morcov. Sunt foarte multumit. Se curate foarte usor, mai ales daca il speli imediat dupa utilizare. Un minus ar fi plasticul slab din corpul storcatorului care este deasupra recipientului de colectare a reziduurilor. Se lasa in jos cand storci fructele sau legumele daca apesi putin mai tare. Trebuie mare grija.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece

17/03/2018

Polska

Polska

Warto kupić

Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Interni testovi pomoću 1000 g svake od sledećih namirnica: grožđe, jabuke, kupine, jagode, paradajz, lubenica, pomorandže i nar.