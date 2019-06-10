Obustavljeno
Pretočite sve dobro u čašu
Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips osmišljena je tako da otvara ćelije voća i povrća kako bi izvukla maksimum iz njih. Nakon ceđenja, sve delove je moguće isprati za 1 minut zahvaljujući dizajnu bez sita.
Tehnologija MicroMasticating
Crna
LED indikator
Dodatni filter
Voće i povrće sadrže na hiljade ćelija koje sadrže sok, vitamine i druge ključne hranljive materije. Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips dizajnirana je da otvori ćelije i izvuče maksimum iz vaših omiljenih namirnica i pomoći će vam da izvučete do 90%* voća u čašu umesto da završi kao otpaci.
Pravite ukusne i zdrave sokove od mekog voća i tvrdog povrća. Možete da cedite sve svoje omiljene kombinacije i koristite ovaj proizvod čak i za one specijalne namirnice pune skroba koje se veoma teško cede, poput banana ili manga.</
Listovi i zeleniš su puni vlakana i uz to predstavljaju odlične sastojke za zdrave sokove i sve ih možete obraditi pomoću ovog sokovnika. Pšenična trava, spanać i mnoge druge namirnice mogu biti važan zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating. Štaviše, možete da koristite određene vrste orašastih plodova, poput badema da biste pripremili mleko od badema.
Nagrade
4.8
od 5
33
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Myhaela
10/06/2019
România
Se curata usor, stoarce foarte bine
Un produs foarte bun, il folosim aproape zilnic. De can il avem nu mai cumparam suc din comert.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece
Istvan38
07/05/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
“Recenzie din Campania Philips” Este un produs foarte bun si util. Imi place foarte mult. L-am folosit in special cand am inceput diversificarea cu al doilea copil si trebuia sa ii dam nectar de fructe sau pireu de fructe mai moale. Acest produs ne-a ajutat sa obtinem exact de ce aveam nevoie. Din mar toata pulpa ajunge in suc, doar coaja se elimina. Trebuia sa ii dam copilului suc de morcov la inceput in combinatie cu alte fructe. Extrage foarte bine sucul si din morcov. Sunt foarte multumit. Se curate foarte usor, mai ales daca il speli imediat dupa utilizare. Un minus ar fi plasticul slab din corpul storcatorului care este deasupra recipientului de colectare a reziduurilor. Se lasa in jos cand storci fructele sau legumele daca apesi putin mai tare. Trebuie mare grija.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece
Bognate
17/03/2018
Polska
Warto kupić
Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
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