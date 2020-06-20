2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija MicroMasticating
Metalik siva
LED indikator
Dodatni filter
Voće i povrće sadrže na hiljade ćelija koje sadrže sok, vitamine i druge ključne hranljive materije. Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips dizajnirana je da otvori ćelije i izvuče maksimum iz vaših omiljenih namirnica i pomoći će vam da izvučete do 90%* voća u čašu umesto da završi kao otpaci.
Pravite ukusne i zdrave sokove od mekog voća i tvrdog povrća. Možete da cedite sve svoje omiljene kombinacije i koristite ovaj proizvod čak i za one specijalne namirnice pune skroba koje se veoma teško cede, poput banana ili manga.</
Listovi i zeleniš su puni vlakana i uz to predstavljaju odlične sastojke za zdrave sokove i sve ih možete obraditi pomoću ovog sokovnika. Pšenična trava, spanać i mnoge druge namirnice mogu biti važan zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating. Štaviše, možete da koristite određene vrste orašastih plodova, poput badema da biste pripremili mleko od badema.
Nagrade
4.8
od 5
12
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
vtankov
20/06/2020
България
Много полезен и удобен продукт
Компактен, лесен за почистване и много удобен за работа.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
КрасиСофия
20/02/2017
България
Verifikovani kupac
Продукта изпълнява перфектно задаяата си.
Използваме го всеки ден, поне по веднъж. Работи отлично. Изцежда сок от всичко, а когато правим сок от спанак - остатъка от листата отива директно за супа. Същото се получава и с магданоз, морков и целина (глава). Изключително сме доволни!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
ПОПОФФ
30/10/2016
България
Verifikovani kupac
Много готина машинка
Всичко е страхотнов този уред. Страходен дизайн, изключително компактен и прави страхотен сок.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
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