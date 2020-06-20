ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu

Obustavljeno

Avance CollectionSokovnik koji drobi

HR1897/30

4.8
| (12) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pretočite sve dobro u čašu
Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips osmišljena je tako da otvara ćelije voća i povrća kako bi izvukla maksimum iz njih. Nakon ceđenja, sve delove je moguće isprati za 1 minut zahvaljujući dizajnu bez sita.
Pogledajte sve prednosti

Tehnologija MicroMasticating izvlači do 90%* sadržaja voća

Pretočite sve dobro u čašu

  • Tehnologija MicroMasticating

  • Metalik siva

  • LED indikator

  • Dodatni filter

Tehnologija MicroMasticating izvlači do 90%* sadržaja voća

Tehnologija MicroMasticating izvlači do 90%* sadržaja voća

Voće i povrće sadrže na hiljade ćelija koje sadrže sok, vitamine i druge ključne hranljive materije. Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips dizajnirana je da otvori ćelije i izvuče maksimum iz vaših omiljenih namirnica i pomoći će vam da izvučete do 90%* voća u čašu umesto da završi kao otpaci.

Cedite sokove od svih svojih omiljenih namirnica, uključujući i banane i mango

Cedite sokove od svih svojih omiljenih namirnica, uključujući i banane i mango

Pravite ukusne i zdrave sokove od mekog voća i tvrdog povrća. Možete da cedite sve svoje omiljene kombinacije i koristite ovaj proizvod čak i za one specijalne namirnice pune skroba koje se veoma teško cede, poput banana ili manga.</

Dodajte listove, zeleniš i orašaste plodove u sokove

Dodajte listove, zeleniš i orašaste plodove u sokove

Listovi i zeleniš su puni vlakana i uz to predstavljaju odlične sastojke za zdrave sokove i sve ih možete obraditi pomoću ovog sokovnika. Pšenična trava, spanać i mnoge druge namirnice mogu biti važan zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating. Štaviše, možete da koristite određene vrste orašastih plodova, poput badema da biste pripremili mleko od badema.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

12

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/06/2020

България

България

Много полезен и удобен продукт

Компактен, лесен за почистване и много удобен за работа.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

20/02/2017

България

България

Verifikovani kupac

Продукта изпълнява перфектно задаяата си.

Използваме го всеки ден, поне по веднъж. Работи отлично. Изцежда сок от всичко, а когато правим сок от спанак - остатъка от листата отива директно за супа. Същото се получава и с магданоз, морков и целина (глава). Изключително сме доволни!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

30/10/2016

България

България

Verifikovani kupac

Много готина машинка

Всичко е страхотнов този уред. Страходен дизайн, изключително компактен и прави страхотен сок.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Interni testovi pomoću 1000 g svake od sledećih namirnica: grožđe, jabuke, kupine, jagode, paradajz, lubenica, pomorandže i nar.