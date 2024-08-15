2 godine garancije
HR1922/21
QuickClean
1200 W
XXL otvor za punjenje
Tehnologija FiberBoost omogućava vam da izaberete željenu teksturu soka. Pomoću dugmeta možete da izaberete osvežavajući bistri sok ili da idete ka gušćem soku sa do 50% više vlakana. Jedinstvena kombinacija inteligentno upravljanih konstantnih brzina i jedinstvenog dizajna sita omogućava manju ili veću količinu vlakana u soku kako bi svako mogao da uživa u svom omiljenom soku.
Zahvaljujući ispoliranom situ ostaci se veoma lako mogu očistiti kuhinjskim sunđerom.
Novi motor pravi manju buku i vibracije što ukupno iskustvo pravljenja soka čini još tišim.
Nagrade
4.3
od 5
3
Komentari
15/08/2024
Україна
Verifikovani kupac
Класна вижималка,якість Філіпс
Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Baraban
22/07/2024
Україна
Verifikovani kupac
Вроде и можно брать
Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую
Prednosti
Дизайн, простота работы.
Mane
Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...
Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
MaximCh
05/11/2022
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Начавили вже десятки літрів різних соків
Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.
Prednosti
Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати
Mane
У соковитих яблук жмих досить вологий
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка