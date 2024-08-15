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  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite
  • Svež sok sa vlaknima koja volite

Avance kolekcijaSokovnik

HR1922/21

4.3
| (3) Komentari

1 nagrada

Svež sok sa vlaknima koja volite
Tehnologija FiberBoost omogućava vam da izaberete željenu teksturu soka. Pomoću dugmeta možete da izaberete osvežavajući bistri sok ili da idete ka gušćem soku sa do 50% više vlakana.
Pogledajte sve prednosti

Odaberite do 50% više vlakana

Svež sok sa vlaknima koja volite

  • QuickClean

  • 1200 W

  • XXL otvor za punjenje

Tehnologija FiberBoost sa do 50% više vlakana

Tehnologija FiberBoost sa do 50% više vlakana

Tehnologija FiberBoost omogućava vam da izaberete željenu teksturu soka. Pomoću dugmeta možete da izaberete osvežavajući bistri sok ili da idete ka gušćem soku sa do 50% više vlakana. Jedinstvena kombinacija inteligentno upravljanih konstantnih brzina i jedinstvenog dizajna sita omogućava manju ili veću količinu vlakana u soku kako bi svako mogao da uživa u svom omiljenom soku.

Sito koje se lako čisti

Sito koje se lako čisti

Zahvaljujući ispoliranom situ ostaci se veoma lako mogu očistiti kuhinjskim sunđerom.

Još tiši

Još tiši

Novi motor pravi manju buku i vibracije što ukupno iskustvo pravljenja soka čini još tišim.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612372

Komentari

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4.3

od 5

3

Komentari

3
2
1

15/08/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Класна вижималка,якість Філіпс

Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

22/07/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Вроде и можно брать

Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую

Prednosti

Дизайн, простота работы.

Mane

Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...

Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

05/11/2022

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Начавили вже десятки літрів різних соків

Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.

Prednosti

Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати

Mane

У соковитих яблук жмих досить вологий

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

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