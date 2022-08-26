2 godine garancije
Obustavljeno
Ekstrakcija do 90%
Brzo čišćenje za 60 s
Tanki dizajn, boja metala
Moguće dve gustine soka
Voće i povrće sadrže na hiljade ćelija koje sadrže sok, vitamine i druge ključne hranljive materije. Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips dizajnirana je da otvori ćelije i izvuče maksimum iz vaših omiljenih namirnica i pomoći će vam da izvučete do 90%* voća u čašu umesto da završi kao otpaci.
Pravite ukusne i zdrave sokove od mekog voća i tvrdog povrća. Možete da cedite sve svoje omiljene kombinacije i koristite ovaj proizvod čak i za one specijalne namirnice pune skroba koje se veoma teško cede, poput banana ili manga.
Listovi i zeleniš su puni vlakana i uz to predstavljaju odlične sastojke za zdrave sokove i sve ih možete obraditi pomoću ovog sokovnika. Pšenična trava, spanać i mnoge druge namirnice mogu biti važan zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating. Štaviše, možete da koristite određene vrste orašastih plodova, poput badema da biste pripremili mleko od badema.
Nagrade
4.6
od 5
90
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
sasa-zg
26/08/2022
Hrvatska
Philips zaposleni
Super sokovnik za hladno prešanje
[Employee of philipsglobal] Totalni je gušt miksati različite kombinacije voća i povrća, već imam hrpu različitih recepata za odlične sokove!
Prednosti
brzina i jednostavnost rada, kvaliteta soka, veličina proizvoda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Lilet33
09/03/2022
Hrvatska
Philips zaposleni
Najbolji kućni proizvod koji posjedujem
[Employee of philipsglobal] Jako volim prirodne sokove i često ih pijem pa sam odlučila i uložiti u sokovnik, nakon par dana istraživanja, odlučila sam kupiti Philipsov i nisam požalila. Cijedi savršene hladno prešane sokove, a svu preostalu pulpu mogu iskoristiti za kolače ili prirodan kompost. Cijedi sokove iz apsolutno svega; jabuke, naranče, mrkve do špinata i blitve.Lako se sastavlja i rastavlja i svi dijelovi se mogu oprati u perilici za suđe.
Prednosti
dizajn, kvaliteta, performance
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Inace pobornik Philipsa 2
01/10/2021
Hrvatska
Jako dobar juicer
Uvijek smo koristili Philipsove juicere te je nedavno bilo vrijeme za upgrade i nismo uopce pozalili. Sada jos jedino moramo naci gdje kupiti dodatni dio za sorbet.
Mane
Nije bas tih
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
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