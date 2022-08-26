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  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu

Obustavljeno

Avance CollectionMicroMasticating sokovnik

HR1947/30

4.6
| (90) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pretočite sve dobro u čašu
Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips osmišljena je tako da otvara ćelije voća i povrća kako bi izvukla maksimum iz njih. Sada uz kraće vreme pripreme zahvaljujući velikom otvoru za ubacivanje. Nakon ceđenja sve delove možete da isperete vodom.
Pogledajte sve prednosti

Tehnologija MicroMasticating izvlači do 90%* sadržaja voća

Pretočite sve dobro u čašu

  • Ekstrakcija do 90%

  • Brzo čišćenje za 60 s

  • Tanki dizajn, boja metala

  • Moguće dve gustine soka

Tehnologija MicroMasticating izvlači do 90%* sadržaja voća

Tehnologija MicroMasticating izvlači do 90%* sadržaja voća

Voće i povrće sadrže na hiljade ćelija koje sadrže sok, vitamine i druge ključne hranljive materije. Inovativna tehnologija MicroMasticating kompanije Philips dizajnirana je da otvori ćelije i izvuče maksimum iz vaših omiljenih namirnica i pomoći će vam da izvučete do 90%* voća u čašu umesto da završi kao otpaci.

Cedite sokove od svih svojih omiljenih namirnica, uključujući i banane i mango

Cedite sokove od svih svojih omiljenih namirnica, uključujući i banane i mango

Pravite ukusne i zdrave sokove od mekog voća i tvrdog povrća. Možete da cedite sve svoje omiljene kombinacije i koristite ovaj proizvod čak i za one specijalne namirnice pune skroba koje se veoma teško cede, poput banana ili manga.

Dodajte listove, zeleniš i orašaste plodove u sokove

Dodajte listove, zeleniš i orašaste plodove u sokove

Listovi i zeleniš su puni vlakana i uz to predstavljaju odlične sastojke za zdrave sokove i sve ih možete obraditi pomoću ovog sokovnika. Pšenična trava, spanać i mnoge druge namirnice mogu biti važan zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating. Štaviše, možete da koristite određene vrste orašastih plodova, poput badema da biste pripremili mleko od badema.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378

Komentari

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4.6

od 5

90

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

26/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips zaposleni

Super sokovnik za hladno prešanje

[Employee of philipsglobal] Totalni je gušt miksati različite kombinacije voća i povrća, već imam hrpu različitih recepata za odlične sokove!

Prednosti

brzina i jednostavnost rada, kvaliteta soka, veličina proizvoda

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

09/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips zaposleni

Najbolji kućni proizvod koji posjedujem

[Employee of philipsglobal] Jako volim prirodne sokove i često ih pijem pa sam odlučila i uložiti u sokovnik, nakon par dana istraživanja, odlučila sam kupiti Philipsov i nisam požalila. Cijedi savršene hladno prešane sokove, a svu preostalu pulpu mogu iskoristiti za kolače ili prirodan kompost. Cijedi sokove iz apsolutno svega; jabuke, naranče, mrkve do špinata i blitve.Lako se sastavlja i rastavlja i svi dijelovi se mogu oprati u perilici za suđe.

Prednosti

dizajn, kvaliteta, performance

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

01/10/2021

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobar juicer

Uvijek smo koristili Philipsove juicere te je nedavno bilo vrijeme za upgrade i nismo uopce pozalili. Sada jos jedino moramo naci gdje kupiti dodatni dio za sorbet.

Mane

Nije bas tih

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

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  1. Interni testovi pomoću 1000 g svake od sledećih namirnica: grožđe, jabuke, kupine, jagode, paradajz, lubenica, pomorandže i nar.