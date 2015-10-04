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  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2000/50

4.5

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

Ovaj Philips blender ima motor od 400 W, posudu od 1,5 l i sečivo u obliku petokrake zvezde za savršene rezultate. Obrada sastojaka je sada mnogo lakša.

Pogledajte sve prednosti

Sečivo u obliku petokrake zvezde i motor od 400 W

Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

  • 400 W

  • Plastični bokal od 1,5 l

  • 2 brzine i impulsni režim

  • Sečivo u obliku petokrake zvezde

Dvogodišnja garancija

Dvogodišnja garancija

Puna dvogodišnja garancija.

Svi delovi mogu se prati u mašini za sudove

Svi delovi mogu se prati u mašini za sudove

Svi odvojivi delovi mogu da se peru u mašini za sudove.

Vrč otporan na udarce

Vrč otporan na udarce

Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Produkt jest SUPER !!!

Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/70 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/70 Blender

10/11/2013

Polska

Polska

Fajny blender

Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/50 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/50 Blender

22/09/2013

Polska

Polska

Dobry za rozsądną cenę

Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/70 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/70 Blender

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