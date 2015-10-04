Obustavljeno
Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
Ovaj Philips blender ima motor od 400 W, posudu od 1,5 l i sečivo u obliku petokrake zvezde za savršene rezultate. Obrada sastojaka je sada mnogo lakša.
400 W
Plastični bokal od 1,5 l
2 brzine i impulsni režim
Sečivo u obliku petokrake zvezde
Puna dvogodišnja garancija.
Svi odvojivi delovi mogu da se peru u mašini za sudove.
Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike.
4.5
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
patiauto
04/10/2015
Polska
Verifikovani kupac
Produkt jest SUPER !!!
Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/70 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/70 Blender
pawea
10/11/2013
Polska
Fajny blender
Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/50 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/50 Blender
Michał736
22/09/2013
Polska
Dobry za rozsądną cenę
Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/70 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2000/70 Blender