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  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2010/70

Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

Ovaj blender ima motor od 350 W, posudu od 1,5 l i sečivo u obliku petokrake zvezde za savršene rezultate. Obrada sastojaka je sada mnogo lakša.

Pogledajte sve prednosti

Sečivo u obliku petokrake zvezde i motor od 350 W

Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

  • 350 W

  • Stakleni bokal od 1,5 l

  • s mlinom

  • 2 brzine i impulsni režim

Izuzetno kvalitetna staklena posuda

Izuzetno kvalitetna staklena posuda

Ogrebotine i neugodne mirise sprečava ovaj visokokvalitetni stakleni bokal.

Odvojiva oštrica

Odvojiva oštrica

Jednostavno i efikasno čišćenje zahvaljujući sečivu koje može da se izvadi iz bokala.

Više brzina za meke i tvrde sastojke

Više brzina za meke i tvrde sastojke

Ovaj Philips blender zahvaljujući velikom izboru postavki može da blendira različitim brzinama i do različitih nivoa usitnjavanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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