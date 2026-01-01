Obustavljeno
HR2010/70
Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
Ovaj blender ima motor od 350 W, posudu od 1,5 l i sečivo u obliku petokrake zvezde za savršene rezultate. Obrada sastojaka je sada mnogo lakša.
350 W
Stakleni bokal od 1,5 l
s mlinom
2 brzine i impulsni režim
Ogrebotine i neugodne mirise sprečava ovaj visokokvalitetni stakleni bokal.
Jednostavno i efikasno čišćenje zahvaljujući sečivu koje može da se izvadi iz bokala.
Ovaj Philips blender zahvaljujući velikom izboru postavki može da blendira različitim brzinama i do različitih nivoa usitnjavanja.
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