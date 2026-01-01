Obustavljeno
HR2011/70
Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
Ovaj Philips blender ima motor od 350 W, posudu od 1,5 l i sečivo u obliku petokrake zvezde za savršene rezultate. Obrada sastojaka je sada mnogo lakša.
350 W
Staklena posuda zapremine 2 litra
s mlinom
2 brzine i impulsni režim
Jednostavno seckajte, meljite i režite pomoću vrhunski nazubljenog sečiva u obliku petokrake zvezde.
Koristeći različite postavke mutite pri različitim brzinama i do različitih nivoa usitnjavanja.
Upotrebite dodatak za mlevenje kada želite da za svega nekoliko sekundi sameljete vlažne i suve sastojke poput kafe u zrnu, sušenog začinskog bilja, čilija i bibera.
Komentari