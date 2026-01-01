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  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2011/70

Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

Ovaj Philips blender ima motor od 350 W, posudu od 1,5 l i sečivo u obliku petokrake zvezde za savršene rezultate. Obrada sastojaka je sada mnogo lakša.

Pogledajte sve prednosti

Blender sa sečivom u obliku petokrake zvezde i motorom od 350 W

Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

  • 350 W

  • Staklena posuda zapremine 2 litra

  • s mlinom

  • 2 brzine i impulsni režim

Nazubljeno sečivo

Nazubljeno sečivo

Jednostavno seckajte, meljite i režite pomoću vrhunski nazubljenog sečiva u obliku petokrake zvezde.

Više postavki brzine

Koristeći različite postavke mutite pri različitim brzinama i do različitih nivoa usitnjavanja.

Mlin za mlevenje namirnica za svega nekoliko sekundi

Mlin za mlevenje namirnica za svega nekoliko sekundi

Upotrebite dodatak za mlevenje kada želite da za svega nekoliko sekundi sameljete vlažne i suve sastojke poput kafe u zrnu, sušenog začinskog bilja, čilija i bibera.

Tehničke specifikacije

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