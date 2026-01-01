Obustavljeno
HR2024/70
Savršeno se uklapa u svaku kuhinju
Ovo je najkompaktniji blender pune veličine na tržištu. Velika posuda za sastojke smešta se iznad postolja, pa su dimenzije dva puta manje od standardnih blendera, a odlaganje je neverovatno lako. Performanse su takođe impresivne, zahvaljujući vrhunskom sečivu i motoru od 400 W
400 W
Plastični bokal od 1,75 l
s filterom
Lako odlaganje
Zahvaljujući bokalu koji se postavlja preko postolja zauzima upola manji prostor za skladištenje nego standardni blenderi.
Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike.
Namotavanje kabla u kućište omogućava praktično skladištenje blendera u vašoj kuhinji.
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