Savršeno se uklapa u svaku kuhinju

Ovo je najkompaktniji blender pune veličine na tržištu. Velika posuda za sastojke smešta se iznad postolja, pa su dimenzije dva puta manje od standardnih blendera, a odlaganje je neverovatno lako. Performanse su takođe impresivne, zahvaljujući vrhunskom sečivu i motoru od 400 W