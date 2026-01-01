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HR2027/70
Savršeno se uklapa u svaku kuhinju
Ovo je najkompaktniji blender pune veličine na svetu. Velika posuda za sastojke smešta se iznad postolja Philips blendera, pa su dimenzije dva puta manje od standardnih blendera. Performanse su podjednako impresivne zahvaljujući sečivu u obliku petokrake zvezde i motoru od 400 W.
400 W
Plastični bokal od 1,75 l
sa mlinom i filterom
Lako odlaganje
Zahvaljujući bokalu koji se postavlja preko postolja zauzima upola manji prostor za skladištenje nego standardni blenderi.
Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike.
Jednostavno seckajte, meljite i režite pomoću vrhunski nazubljenog sečiva u obliku petokrake zvezde.
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