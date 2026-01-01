Savršeno se uklapa u svaku kuhinju

Ovo je najkompaktniji blender pune veličine na svetu. Velika posuda za sastojke smešta se iznad postolja Philips blendera, pa su dimenzije dva puta manje od standardnih blendera. Performanse su podjednako impresivne zahvaljujući sečivu u obliku petokrake zvezde i motoru od 400 W.