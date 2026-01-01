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  • Savršeno se uklapa u svaku kuhinju
  • Savršeno se uklapa u svaku kuhinju
  • Savršeno se uklapa u svaku kuhinju
  • Savršeno se uklapa u svaku kuhinju
  • Savršeno se uklapa u svaku kuhinju
  • Savršeno se uklapa u svaku kuhinju
  • Savršeno se uklapa u svaku kuhinju
  • Savršeno se uklapa u svaku kuhinju

Obustavljeno

Kompaktan blender

HR2027/70

Savršeno se uklapa u svaku kuhinju

Ovo je najkompaktniji blender pune veličine na svetu. Velika posuda za sastojke smešta se iznad postolja Philips blendera, pa su dimenzije dva puta manje od standardnih blendera. Performanse su podjednako impresivne zahvaljujući sečivu u obliku petokrake zvezde i motoru od 400 W.

Pogledajte sve prednosti

Kompaktni blender koji olakšava odlaganje

Savršeno se uklapa u svaku kuhinju

  • 400 W

  • Plastični bokal od 1,75 l

  • sa mlinom i filterom

  • Lako odlaganje

Posuda se čuva na postolju

Posuda se čuva na postolju

Zahvaljujući bokalu koji se postavlja preko postolja zauzima upola manji prostor za skladištenje nego standardni blenderi.

Nesalomiva posuda

Nesalomiva posuda

Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike.

Nazubljeno sečivo

Nazubljeno sečivo

Jednostavno seckajte, meljite i režite pomoću vrhunski nazubljenog sečiva u obliku petokrake zvezde.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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