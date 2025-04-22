2 godine garancije
ProBlend sistem
Maksimalni kapacitet 1,9 l
Iskoristivi kapacitet od 1 l
1 postavka brzine + pulsiranje
Plastična posuda
Jedinstveni ProBlend sistem savršeno kombinuje 3 tehnologije i ima prilagođen dizajn kako bi obezbedio stvaranje glatke smese bez grudvica za samo 45 sekundi.* Motor snage 450 W pokreće blender i protok mešanja ravnomerno meša sve vaše sastojke, dok je sečivo posebno oblikovano da maksimalno poveća površinu sečenja u skladu sa njegovim inovativnim dizajnom. Na kraju, posuda je dizajnirana sa jedinstvenim rebrastim stranama koje neprekidno vraćaju sastojke u protok mešanja.
Koristite ProBlend sistem uz postavku pulsiranja za drobljenje kockica leda u sitne delove za samo 45 sekundi**. Savršen za vaše omiljene hladne napitke i smutije, kao i za posebne deserte.
Napravite mnoštvo napitaka i brzo pripremite sastojke za svoje omiljene obroke uz 1 postavku brzine i postavku pulsiranja. Koristite aparat za sastojke poput biljaka, začina i povrća, za mlevenje kafe, čak i za drobljenje leda kako biste napravili ukusni ohlađeni smuti.
4.7
od 5
29
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
b1ngo
22/04/2025
Slovenija
Deo promocije
Odlična naprava
Odličen blender, ki zblenda čisto vse, kar daš v njega. Zelo hitro je postal nepogrešljiv del priprave kosil, smutijev in raznih sladic.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l
tjasaa3
18/04/2025
Slovenija
Deo promocije
Za to ceno več kot odličen nakup.
Super zadeva! Sem zelo navdušena nad blenderjem. Uporabljam ga večinoma za omake in smoothije, kar zmiksa brez kakršnihkoli problemov. Najbolj pa cenim, da ga je zelo enostavno očistiti in je za svojo moč zelo tih.
Prednosti
Zelo tih, enostaven za čiščenje in zelo zmogljiv—zmiksa karkoli potrebuješ.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l
ОленаR
06/04/2024
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Вибір за свою ціну чудово виконує свій функціонал
2 режими, окремий режим для льоду. Смузі зранку ідеальні. Дуже швидко та без грудок.
Prednosti
швидко, добре працює з замороженими фруктами та льодом
Mane
трішки б дизайн менший як у Deily collection HR2603/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 HR2041/17 Блендер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 HR2041/17 Блендер
Testirano u režimu MAX u raznim receptima
Testirano u režimu PULSIRANJA uz 8 kockica leda (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
ako je čaša od 200 ml