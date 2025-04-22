ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*

Serija 3000Blender tehnologija ProBlend, 450 W, 1,9 l

HR2041/00

4.7
| (29) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
Dizajniran tako da poboljša svakodnevno mešanje uz snagu od 450 W i sečivo odličnih performansi uz koje možete da blendujete sve sastojke, čak i da drobite led. Dobijate smesu glatke konzistencije uz minimalni napor za tren oka.
Pogledajte sve prednosti

Jedinstven ProBlend sistem

Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*

  • ProBlend sistem

  • Maksimalni kapacitet 1,9 l

  • Iskoristivi kapacitet od 1 l

  • 1 postavka brzine + pulsiranje

  • Plastična posuda

Jedinstveni ProBlend sistem osigurava glatku konzistenciju

Jedinstveni ProBlend sistem osigurava glatku konzistenciju

Jedinstveni ProBlend sistem savršeno kombinuje 3 tehnologije i ima prilagođen dizajn kako bi obezbedio stvaranje glatke smese bez grudvica za samo 45 sekundi.* Motor snage 450 W pokreće blender i protok mešanja ravnomerno meša sve vaše sastojke, dok je sečivo posebno oblikovano da maksimalno poveća površinu sečenja u skladu sa njegovim inovativnim dizajnom. Na kraju, posuda je dizajnirana sa jedinstvenim rebrastim stranama koje neprekidno vraćaju sastojke u protok mešanja.

Drobi led u sitne delove za samo 45 sekundi**

Drobi led u sitne delove za samo 45 sekundi**

Koristite ProBlend sistem uz postavku pulsiranja za drobljenje kockica leda u sitne delove za samo 45 sekundi**. Savršen za vaše omiljene hladne napitke i smutije, kao i za posebne deserte.

Izbor 1 postavke brzine + pulsiranja

Izbor 1 postavke brzine + pulsiranja

Napravite mnoštvo napitaka i brzo pripremite sastojke za svoje omiljene obroke uz 1 postavku brzine i postavku pulsiranja. Koristite aparat za sastojke poput biljaka, začina i povrća, za mlevenje kafe, čak i za drobljenje leda kako biste napravili ukusni ohlađeni smuti.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.7

od 5

29

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

22/04/2025

Slovenija

Slovenija

Odlična naprava

Odličen blender, ki zblenda čisto vse, kar daš v njega. Zelo hitro je postal nepogrešljiv del priprave kosil, smutijev in raznih sladic.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l

18/04/2025

Slovenija

Slovenija

Za to ceno več kot odličen nakup.

Super zadeva! Sem zelo navdušena nad blenderjem. Uporabljam ga večinoma za omake in smoothije, kar zmiksa brez kakršnihkoli problemov. Najbolj pa cenim, da ga je zelo enostavno očistiti in je za svojo moč zelo tih.

Prednosti

Zelo tih, enostaven za čiščenje in zelo zmogljiv—zmiksa karkoli potrebuješ.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l

06/04/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Вибір за свою ціну чудово виконує свій функціонал

2 режими, окремий режим для льоду. Смузі зранку ідеальні. Дуже швидко та без грудок.

Prednosti

швидко, добре працює з замороженими фруктами та льодом

Mane

трішки б дизайн менший як у Deily collection HR2603/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 HR2041/17 Блендер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 HR2041/17 Блендер

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Testirano u režimu MAX u raznim receptima

  2. Testirano u režimu PULSIRANJA uz 8 kockica leda (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)

  3. ako je čaša od 200 ml