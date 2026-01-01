Obustavljeno
HR2064/00
Nova vrsta svaki dan
Philips blender omogućava vam sa svaki dan servirate nešto novo. Napravite sveže sokove. Napravite domaću supu ili hranjivi frape. Snaga od 600 W, više postavki brzine i mlin na pritisak daju neograničene mogućnosti.
600 W
Plastični bokal od 2 l
sa filterom
5 brzina i impulsni režim
Ovaj praktični filter sprečava da semenke i koštice dospeju u vaš sok.
Sameljite led jednostavnim pritiskom na dugme.
Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike.
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