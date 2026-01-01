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Obustavljeno

Blender

HR2064/00

Nova vrsta svaki dan

Philips blender omogućava vam sa svaki dan servirate nešto novo. Napravite sveže sokove. Napravite domaću supu ili hranjivi frape. Snaga od 600 W, više postavki brzine i mlin na pritisak daju neograničene mogućnosti.

Pogledajte sve prednosti

Napravite frape, ukusne supe i zdrave sokove

Nova vrsta svaki dan

  • 600 W

  • Plastični bokal od 2 l

  • sa filterom

  • 5 brzina i impulsni režim

Filter za bistri sok

Filter za bistri sok

Ovaj praktični filter sprečava da semenke i koštice dospeju u vaš sok.

Dugme za mlevenje leda

Dugme za mlevenje leda

Sameljite led jednostavnim pritiskom na dugme.

Bokal otporan na lomljenje

Bokal otporan na lomljenje

Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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