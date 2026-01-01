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Blender

HR2067/02

Nova vrsta svaki dan

Philips blender omogućava vam sa svaki dan servirate nešto novo. Napravite sveže sokove. Napravite domaću supu ili hranjivi frape. Snaga od 600 W, više postavki brzine i mlin na pritisak daju neograničene mogućnosti.

Pogledajte sve prednosti

Napravite frape, ukusne supe i zdrave sokove

Nova vrsta svaki dan

  • 600 W

  • Plastični bokal od 2 l

  • sa mlinom i filterom

  • 5 brzina i impulsni režim

Mlin

Mlin

Pomoću ovog jedinstvenog mlina koji se postavlja na „klik“ brzo sameljite koštunjave plodove i mahunarke.

Filter za bistri sok

Filter za bistri sok

Ovaj praktični filter sprečava da semenke i koštice dospeju u vaš sok.

Dugme za mlevenje leda

Dugme za mlevenje leda

Sameljite led jednostavnim pritiskom na dugme.

Tehničke specifikacije

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