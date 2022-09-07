ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Sveži gusti napici i hrana na jednostavan način
  • Sveži gusti napici i hrana na jednostavan način
  • Sveži gusti napici i hrana na jednostavan način
  • Sveži gusti napici i hrana na jednostavan način

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2100/40

4.7

| (59) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

Sveži gusti napici i hrana na jednostavan način

Ovaj Philips Daily Collection blender ima motor od 400 W, bokal od 1,5 l i zvezdasto sečivo ProBlend4 za savršene rezultate prilikom pripreme frapea i hrane. Zahtevnu obradu čini lakom!

Pogledajte sve prednosti

Snažni blender sa ProBlend sečivom

Sveži gusti napici i hrana na jednostavan način

  • 400 W

  • Plastični bokal od 1,5 l

  • 2 brzine i impulsni režim

  • ProBlend 4

Snažan motor od 400 W

Snažan motor od 400 W

Snažan motor od 400 W za lako blendiranje i mešanje.

ProBlend sečivo u obliku četvorokrake zvezde za efikasno blendiranje i mešanje

ProBlend sečivo u obliku četvorokrake zvezde za efikasno blendiranje i mešanje

Novodizajnirano sečivo u stanju je da efikasno blendira i seče namirnice omogućavajući savršeni smudi za vašu porodicu.

Plastični bokal otporan na lomljenje

Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike. Bokal od 1,5 litara ima radni kapacitet od 1,25 litara.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.7

od 5

59

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

2

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Добър продукт

Доволна съм! Съотношение цена/качество много добро. Не съм съжалила за миг , че го закупих.

Mane

Не съм открила до сега

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/40 Блендер

Date of Use 2020-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/40 Блендер

Date of Use 2020-09-07

19/08/2022

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Esztétikus megjelenése mellett nagyon strapabíró, praktikus.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép

09/10/2021

România

România

Produsul este excelent, foarte bun pentru smoothie

Este foarte bun acest produs Îl recomand cu încredere Are p elicee foarte bună

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Blender Daily Collection HR2105/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Blender Daily Collection HR2105/00

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana