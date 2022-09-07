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Sveži gusti napici i hrana na jednostavan način
Ovaj Philips Daily Collection blender ima motor od 400 W, bokal od 1,5 l i zvezdasto sečivo ProBlend4 za savršene rezultate prilikom pripreme frapea i hrane. Zahtevnu obradu čini lakom!
400 W
Plastični bokal od 1,5 l
2 brzine i impulsni režim
ProBlend 4
Snažan motor od 400 W za lako blendiranje i mešanje.
Novodizajnirano sečivo u stanju je da efikasno blendira i seče namirnice omogućavajući savršeni smudi za vašu porodicu.
Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike. Bokal od 1,5 litara ima radni kapacitet od 1,25 litara.
4.7
od 5
59
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Мемето
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Добър продукт
Доволна съм! Съотношение цена/качество много добро. Не съм съжалила за миг , че го закупих.
Mane
Не съм открила до сега
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/40 Блендер
Date of Use 2020-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/40 Блендер
Date of Use 2020-09-07
ginger94
19/08/2022
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Esztétikus megjelenése mellett nagyon strapabíró, praktikus.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép
Mary 23
09/10/2021
România
Produsul este excelent, foarte bun pentru smoothie
Este foarte bun acest produs Îl recomand cu încredere Are p elicee foarte bună
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Blender Daily Collection HR2105/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Blender Daily Collection HR2105/00