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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2100/50

4.7

| (58) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

Sveži gusti napici i hrana na jednostavan način

Ovaj Philips Daily Collection blender ima motor od 400 W, bokal od 1,5 l i zvezdasto sečivo ProBlend4 za savršene rezultate prilikom pripreme frapea i hrane. Zahtevnu obradu čini lakom!

Pogledajte sve prednosti

Snažni blender sa ProBlend sečivom

Sveži gusti napici i hrana na jednostavan način

  • 400 W

  • Plastični bokal od 1,5 l

  • 2 brzine i impulsni režim

  • ProBlend 4

Snažan motor od 400 W

Snažan motor od 400 W

Snažan motor od 400 W za lako blendiranje i mešanje.

ProBlend sečivo u obliku četvorokrake zvezde za efikasno blendiranje i mešanje

ProBlend sečivo u obliku četvorokrake zvezde za efikasno blendiranje i mešanje

Novodizajnirano sečivo u stanju je da efikasno blendira i seče namirnice omogućavajući savršeni smudi za vašu porodicu.

Lakše sipanje uz novi grlić

Novi dizajn grlića će sprečiti curenje posle sipanja u čašu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

58

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

2

19/08/2022

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Esztétikus megjelenése mellett nagyon strapabíró, praktikus.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép

09/10/2021

România

România

Produsul este excelent, foarte bun pentru smoothie

Este foarte bun acest produs Îl recomand cu încredere Are p elicee foarte bună

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Blender Daily Collection HR2105/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Blender Daily Collection HR2105/00

25/01/2021

Magyarország

Magyarország

Mindennapos használatot is bírja

Szinte minden egyes nap használjuk turmixok, smoothiek elkészítésére. Nagyon könnyen tisztítható, gyorsan dolgozik és jó eredményt kapunk. Talán annyi negatívumot említenék, hogy mivel műanyagból van, ezért könnyen karcolódik és nem lesz annyira szép átlátszó pár hét intenzív használat után, de ezen kívül nagyon meg vagyunk vele elégedve.

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép

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