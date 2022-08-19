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Sveži gusti napici i hrana na jednostavan način
Ovaj Philips Daily Collection blender ima motor od 400 W, bokal od 1,5 l i zvezdasto sečivo ProBlend4 za savršene rezultate prilikom pripreme frapea i hrane. Zahtevnu obradu čini lakom!
400 W
Plastični bokal od 1,5 l
2 brzine i impulsni režim
ProBlend 4
Snažan motor od 400 W za lako blendiranje i mešanje.
Novodizajnirano sečivo u stanju je da efikasno blendira i seče namirnice omogućavajući savršeni smudi za vašu porodicu.
Novi dizajn grlića će sprečiti curenje posle sipanja u čašu.
4.7
od 5
58
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
ginger94
19/08/2022
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Esztétikus megjelenése mellett nagyon strapabíró, praktikus.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép
Mary 23
09/10/2021
România
Produsul este excelent, foarte bun pentru smoothie
Este foarte bun acest produs Îl recomand cu încredere Are p elicee foarte bună
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Blender Daily Collection HR2105/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Blender Daily Collection HR2105/00
Nóra1121
25/01/2021
Magyarország
Mindennapos használatot is bírja
Szinte minden egyes nap használjuk turmixok, smoothiek elkészítésére. Nagyon könnyen tisztítható, gyorsan dolgozik és jó eredményt kapunk. Talán annyi negatívumot említenék, hogy mivel műanyagból van, ezért könnyen karcolódik és nem lesz annyira szép átlátszó pár hét intenzív használat után, de ezen kívül nagyon meg vagyunk vele elégedve.
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2100/00 turmixgép