Obustavljeno
Svilenkastiji zeleni frape za nekoliko sekundi
Ovaj Philips blender iz kolekcije Viva ima motor od 600 W, bokal od 2 l i ProBlend 5 sečivo koji objedinjeni daju savršene rezultate prilikom pripreme smudija i hrane. On čini lakim zahtevno blendiranje!
600 W
Plastični bokal od 2 l
sa filterom, mlinom i seckalicom
ProBlend 5
Snažan motor od 600 W za lako blendiranje i mešanje.
ProBlend sečivo u obliku petokrake zvezde za efikasno blendiranje i mešanje.
Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom plastičnom bokalu od ojačane plastike. Bokal od 2 litra ima radni kapacitet od 1,5 litara.
4.6
od 5
58
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Flamingó11
13/01/2022
Magyarország
Tökéletes
Egy éve használom, nagyon szeretem. A teljesítménye nekem bőven elegendő. Palacsintatésztát, krémlevest, zöldségeket szoktam turmixolni. Nyáron gyümölcs turmixolásra is használom, jeget is szoktam bele tenni. A jeget is hatékonyan, könnyedén turmixolja. A formája szép, a konyhapulton stabilan áll, nem mozdul el turmixolás közben sem. Könnyű tisztítani. Örülök, hogy megvettem, nagyon szeretem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Milu90
08/12/2020
Magyarország
Tökéletes társ a mindennapokban
Könnyen kezelhető, tökéletesen tisztítható,smoothie-t és krémes leveseket is egyaránt készítettem már vele.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Réka1234
05/12/2020
Magyarország
Jól működik
Elégedett vagyok vele. Teszi a dolgát. Könnyen kezelhető.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
U poređenju sa Philips blenderom HR2100 iz kolekcije Daily