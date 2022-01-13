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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00

Obustavljeno

Viva CollectionBlender

HR2166/00

4.6

| (58) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

Svilenkastiji zeleni frape za nekoliko sekundi

Ovaj Philips blender iz kolekcije Viva ima motor od 600 W, bokal od 2 l i ProBlend 5 sečivo koji objedinjeni daju savršene rezultate prilikom pripreme smudija i hrane. On čini lakim zahtevno blendiranje!

Pogledajte sve prednosti

Manje komadića uz tehnologiju ProBlend 5*

Svilenkastiji zeleni frape za nekoliko sekundi

  • 600 W

  • Plastični bokal od 2 l

  • sa filterom, mlinom i seckalicom

  • ProBlend 5

Snažan motor od 600 W

Snažan motor od 600 W

Snažan motor od 600 W za lako blendiranje i mešanje.

ProBlend sečivo u obliku petokrake zvezde za efikasno blendiranje i mešanje

ProBlend sečivo u obliku petokrake zvezde za efikasno blendiranje i mešanje

ProBlend sečivo u obliku petokrake zvezde za efikasno blendiranje i mešanje.

Veliki bokal otporan na lomljenje za smudije koje možete da podelite

Veliki bokal otporan na lomljenje za smudije koje možete da podelite

Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom plastičnom bokalu od ojačane plastike. Bokal od 2 litra ima radni kapacitet od 1,5 litara.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

58

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

1

13/01/2022

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Egy éve használom, nagyon szeretem. A teljesítménye nekem bőven elegendő. Palacsintatésztát, krémlevest, zöldségeket szoktam turmixolni. Nyáron gyümölcs turmixolásra is használom, jeget is szoktam bele tenni. A jeget is hatékonyan, könnyedén turmixolja. A formája szép, a konyhapulton stabilan áll, nem mozdul el turmixolás közben sem. Könnyű tisztítani. Örülök, hogy megvettem, nagyon szeretem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes társ a mindennapokban

Könnyen kezelhető, tökéletesen tisztítható,smoothie-t és krémes leveseket is egyaránt készítettem már vele.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

05/12/2020

Magyarország

Magyarország

Jól működik

Elégedett vagyok vele. Teszi a dolgát. Könnyen kezelhető.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

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  1. U poređenju sa Philips blenderom HR2100 iz kolekcije Daily