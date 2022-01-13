Egy éve használom, nagyon szeretem. A teljesítménye nekem bőven elegendő. Palacsintatésztát, krémlevest, zöldségeket szoktam turmixolni. Nyáron gyümölcs turmixolásra is használom, jeget is szoktam bele tenni. A jeget is hatékonyan, könnyedén turmixolja. A formája szép, a konyhapulton stabilan áll, nem mozdul el turmixolás közben sem. Könnyű tisztítani. Örülök, hogy megvettem, nagyon szeretem.