2 godine garancije
HR2191/01
ProBlend sistem
Maksimalni kapacitet 2 l
Iskoristivi kapacitet od 1,25 l
2 postavke brzine + pulsiranje
Plastična posuda
Koristite ProBlend sistem uz postavku pulsiranja za drobljenje kockica leda u sitne delove za samo 45 sekundi**. Savršen za vaše omiljene hladne napitke i smutije, kao i za posebne deserte.
Napravite mnoštvo napitaka i brzo pripremite sastojke za svoje omiljene obroke uz 2 postavke brzine i postavku pulsiranja. Koristite aparat za sastojke poput biljaka, začina i povrća, za mlevenje kafe, čak i za drobljenje leda kako biste napravili ukusni ohlađeni smuti.
Napravite do 6 napitaka (na osnovu čaše veličine 200 ml) zahvaljujući iskoristivom kapacitetu od 1,25 l.***
Komentari
Testirano u režimu MAX u raznim receptima
ako je čaša od 200 ml