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Sve serije

  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
  • Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*

Serija 3000Blender

HR2191/01

Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*
Dizajniran tako da poboljša svakodnevno mešanje uz snagu od 600 W i sečivo odličnih performansi uz koje možete da blendujete sve sastojke, čak i da drobite led. Dobijate smesu glatke konzistencije uz minimalni napor za tren oka.
Pogledajte sve prednosti

Jedinstven ProBlend sistem

Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*

  • ProBlend sistem

  • Maksimalni kapacitet 2 l

  • Iskoristivi kapacitet od 1,25 l

  • 2 postavke brzine + pulsiranje

  • Plastična posuda

Drobi led u sitne delove za samo 45 sekundi**

Drobi led u sitne delove za samo 45 sekundi**

Koristite ProBlend sistem uz postavku pulsiranja za drobljenje kockica leda u sitne delove za samo 45 sekundi**. Savršen za vaše omiljene hladne napitke i smutije, kao i za posebne deserte.

Izbor 2 postavke brzine + pulsiranja

Izbor 2 postavke brzine + pulsiranja

Napravite mnoštvo napitaka i brzo pripremite sastojke za svoje omiljene obroke uz 2 postavke brzine i postavku pulsiranja. Koristite aparat za sastojke poput biljaka, začina i povrća, za mlevenje kafe, čak i za drobljenje leda kako biste napravili ukusni ohlađeni smuti.

Velika posuda savršene veličine za potrebe vaše porodice

Velika posuda savršene veličine za potrebe vaše porodice

Napravite do 6 napitaka (na osnovu čaše veličine 200 ml) zahvaljujući iskoristivom kapacitetu od 1,25 l.***

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Testirano u režimu MAX u raznim receptima

  2. ako je čaša od 200 ml