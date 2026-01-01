Glatka smesa bez grudvica za 45 sekundi*

Dizajniran tako da poboljša svakodnevno mešanje uz snagu od 600 W i sečivo odličnih performansi uz koje možete da blendujete sve sastojke, čak i da drobite led. Dobijate smesu glatke konzistencije uz minimalni napor za tren oka.