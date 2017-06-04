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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00

Obustavljeno

Avance CollectionBlender

HR2195/00

4.7

| (26) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod

Najbolje mešanje, bez ikakvih komadića

Philips blender sa tehnologijom ProBlend 6 i motorom od 900 W može da izađe na kraj sa bilo čim – od voća/povrća do leda. Funkcija rada u više brzina omogućava mešanje, drobljenje i sečenje za savršeno kremaste smese i konzistenciju po želji.

Pogledajte sve prednosti

Tehnologija ProBlend 6 za do 50% finiji rezultat*

Najbolje mešanje, bez ikakvih komadića

  • 900 W

  • Staklena posuda zapremine 2 litra

  • s lopaticom

  • ProBlend 6

Regulator brzine sa osvetljenim ekranom

Regulator brzine sa osvetljenim ekranom

Podesite željenu brzinu blendera pomoću jedinstvenog regulatora.

Jednostavno čišćenje uz odvojivu oštricu

Jednostavno čišćenje uz odvojivu oštricu

Jednostavno čišćenje uz odvojivu jedinicu sa oštricom

Programirana funkcija za drobljenje leda

Programirana funkcija za drobljenje leda

Motor radi u unapred programiranoj sekvenci radi lakog drobljenja leda jednim pritiskom na dugme

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

26

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

1

04/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Najbolji blender na tržištu

Izvrstan blender, visokog kapaciteta. Brza, jednostavna priprema smoothy-a, shake-ova, sladoleda, slushy-a i kremastih juha. Snažan motor i rezači, lako i jednostavno održavanje, stakleni vrč od 2L (debelo sraklo). Skoro svi moji kućanski aparati su marke Philips, i moji aparati za osobnu njegu. Godinama koristim Philips i ne mijenjam "konja koji pobjeđuje" i kvalitetom i cijenom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender

30/09/2016

Hrvatska

Hrvatska

najbolji blender

Dolaskom u elipso i razgovor s prodavacem i koji nam je prepurucio philips blender. Od tad ga samo njega koristimo jer drobi led bez problema i ne prigrijava se kao ostali. ima 6 nozeva za usitnjavnja dok ovi drugi imaju svi blederi po 4 i ne moze dobro samljeti orasaste proizvode dok philips ih usitni. Samo mogu reci sve pohvale za ovaj blender i nije mi zao kune za njega jer imam same pohvale

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender

24/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Kvalitetan, lijepog dizajna i velike snage. Preporucujem! Nedostatci su teza staklena posuda pa ga je teze oprati, jer uvijek pazim da mi ne isklizne i prilicno je glasan, ali ocekivano, jer motor mu je doista snazan. Drobi led bez problema.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender

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