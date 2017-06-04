Obustavljeno
Najbolje mešanje, bez ikakvih komadića
Philips blender sa tehnologijom ProBlend 6 i motorom od 900 W može da izađe na kraj sa bilo čim – od voća/povrća do leda. Funkcija rada u više brzina omogućava mešanje, drobljenje i sečenje za savršeno kremaste smese i konzistenciju po želji.
900 W
Staklena posuda zapremine 2 litra
s lopaticom
ProBlend 6
Podesite željenu brzinu blendera pomoću jedinstvenog regulatora.
Jednostavno čišćenje uz odvojivu jedinicu sa oštricom
Motor radi u unapred programiranoj sekvenci radi lakog drobljenja leda jednim pritiskom na dugme
4.7
od 5
26
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Sene77
04/06/2017
Hrvatska
Verifikovani kupac
Najbolji blender na tržištu
Izvrstan blender, visokog kapaciteta. Brza, jednostavna priprema smoothy-a, shake-ova, sladoleda, slushy-a i kremastih juha. Snažan motor i rezači, lako i jednostavno održavanje, stakleni vrč od 2L (debelo sraklo). Skoro svi moji kućanski aparati su marke Philips, i moji aparati za osobnu njegu. Godinama koristim Philips i ne mijenjam "konja koji pobjeđuje" i kvalitetom i cijenom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender
pcelica1986
30/09/2016
Hrvatska
najbolji blender
Dolaskom u elipso i razgovor s prodavacem i koji nam je prepurucio philips blender. Od tad ga samo njega koristimo jer drobi led bez problema i ne prigrijava se kao ostali. ima 6 nozeva za usitnjavnja dok ovi drugi imaju svi blederi po 4 i ne moze dobro samljeti orasaste proizvode dok philips ih usitni. Samo mogu reci sve pohvale za ovaj blender i nije mi zao kune za njega jer imam same pohvale
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender
IvanaMM
24/04/2016
Hrvatska
Odličan!
Kvalitetan, lijepog dizajna i velike snage. Preporucujem! Nedostatci su teza staklena posuda pa ga je teze oprati, jer uvijek pazim da mi ne isklizne i prilicno je glasan, ali ocekivano, jer motor mu je doista snazan. Drobi led bez problema.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR2195/00 Blender
Uporedite sa najprodavanijim blenderom kompanije Philips HR2094