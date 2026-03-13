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Kuhinjska vaga

HR2395/00

Kuhinjska vaga

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

User Manual Philips Kitchen scale

  • PDF datoteka, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Philips kuhinjska vaga na baterije sa funkcijama automatskog isključivanja i konverzije. Meri do 5 kg u stepenima od 1 g. Ima funkciju za resetovanje/tariranje.

  • PDF datoteka
  • 29 March 2026

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