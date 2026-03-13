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Kuhinjska vaga
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HR2395/00
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User Manual Philips Kitchen scale
Philips kuhinjska vaga na baterije sa funkcijama automatskog isključivanja i konverzije. Meri do 5 kg u stepenima od 1 g. Ima funkciju za resetovanje/tariranje.
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