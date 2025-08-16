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  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
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  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji
  • Sveži smutiji su upravo postali još bolji

Philips Conscious EditionBlender serije 5000

HR2500/00

4.8
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Sveži smutiji su upravo postali još bolji
Pripremite svoj omiljeni jutarnji smuti za poneti, sa elegantnim stilom i besprekorno visokim performansama.
Pogledajte sve prednosti

Sa Philips Conscious Edition blenderom

Sveži smutiji su upravo postali još bolji

  • Tehnologija ProBlend

  • Odvojiva sečiva

  • Svileno bela sa mat završnom obradom

  • Bioplastika

Tehnologija ProBlend za glatke smese bez grudvica

Tehnologija ProBlend za glatke smese bez grudvica

ProBlend tehnologija kombinuje 3 ključne karakteristike, prilagođeno dizajnirane da stvore optimalan protok sastojaka za glatke mešavine bez grudvica. ProBlend motor obezbeđuje optimalnu snagu od 350 W za pokretanje protoka mešanja i ravnomerno cirkulisanje svih sastojaka. ProBlend sečiva su jedinstveno oblikovana da maksimizuju silu i performanse sečenja. ProBlend posuda je dizajnirana sa jedinstvenim rebrima koja kontinuirano usmeravaju sastojke nazad u protok mešanja.

Brzo i lako korišćenje

Brzo i lako korišćenje

Lako korišćenje: dodajte sastojke, zavrnite, ispasirajte i uživajte.

Brzo čišćenje uz odvojiva sečiva

Brzo čišćenje uz odvojiva sečiva

Svi odvojivi delovi mogu se prati u mašini za sudove i lako se ispiraju.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/08/2025

Eesti

Eesti

Hea lihtne blender smuuti jaoks.

Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

16/06/2025

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

A termék praktikus és nagyon jól működik

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon szeretjük, mert használata egyszerű, könnyen tisztítható, mosogatógépben is. Bárhova magunkkal tudjuk vinni az elkészült turmixot. Jeges gyümölcsöket is szoktunk benne turmixolni és hibátlanul működik.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép

19/02/2025

Lietuva

Lietuva

Naudojamos perdirbtos medžiagos

Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

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  1. Plastika se može pratiti do recikliranog otpada od biljnog ulja, što se pripisuje glavnom telu putem ISCC** pristupa masenog bilansa. Ovo osigurava da za svaki gram plastike u glavnom telu, ekvivalentna količina bio-cirkularnog materijala uđe u proizvodni lanac.

  2. International Sustainability and Carbon Certification