2 godine garancije
Tehnologija ProBlend
Odvojiva sečiva
Svileno bela sa mat završnom obradom
Bioplastika
ProBlend tehnologija kombinuje 3 ključne karakteristike, prilagođeno dizajnirane da stvore optimalan protok sastojaka za glatke mešavine bez grudvica. ProBlend motor obezbeđuje optimalnu snagu od 350 W za pokretanje protoka mešanja i ravnomerno cirkulisanje svih sastojaka. ProBlend sečiva su jedinstveno oblikovana da maksimizuju silu i performanse sečenja. ProBlend posuda je dizajnirana sa jedinstvenim rebrima koja kontinuirano usmeravaju sastojke nazad u protok mešanja.
Lako korišćenje: dodajte sastojke, zavrnite, ispasirajte i uživajte.
Svi odvojivi delovi mogu se prati u mašini za sudove i lako se ispiraju.
4.8
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
HVB!
16/08/2025
Eesti
Hea lihtne blender smuuti jaoks.
Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Topánka78
16/06/2025
Magyarország
Verifikovani kupac
A termék praktikus és nagyon jól működik
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon szeretjük, mert használata egyszerű, könnyen tisztítható, mosogatógépben is. Bárhova magunkkal tudjuk vinni az elkészült turmixot. Jeges gyümölcsöket is szoktunk benne turmixolni és hibátlanul működik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Audrytė
19/02/2025
Lietuva
Naudojamos perdirbtos medžiagos
Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Plastika se može pratiti do recikliranog otpada od biljnog ulja, što se pripisuje glavnom telu putem ISCC** pristupa masenog bilansa. Ovo osigurava da za svaki gram plastike u glavnom telu, ekvivalentna količina bio-cirkularnog materijala uđe u proizvodni lanac.
International Sustainability and Carbon Certification