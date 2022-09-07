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Sve serije

  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara
  • Seckajte poput profesionalnog kuvara

Obustavljeno

Viva kolekcijaOnionChef

HR2505/00

4.5
| (41) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Seckajte poput profesionalnog kuvara
Konačno možete da seckate poput kuvara. Philips OnionChef seckalica sa tehnologijom ChopDrop daje suve, jednake komade luka i drugih sastojaka. Zahvaljujući odvojenom sečivu velike brzine takođe možete da meljete meso, seckate začinsko bilje i još mnogo toga.
Pogledajte sve prednosti

Seckajte luk, meljite meso i radite još mnogo toga

Seckajte poput profesionalnog kuvara

  • Seckalica

  • Tehnologija ChopDrop

  • 2 funkcije: grubo i fino

  • Automatski izbor brzine

Tehnologija ChopDrop

Tehnologija ChopDrop

Imajući u vidu koliko je neprijatno i teško seckanje crnog luka, Philips je pametno razvio tehnologiju ChopDrop koja vam omogućava da ih s lakoćom isečete kao profesionalni kuvar. Jedinstveno dizajnirana komora zadržava luk unutra, dok ga tri oštra sečiva seckaju. Kada komadi dostignu optimalnu veličinu, ispuštaju se u činiju: suvi i pravilni svaki put. Savršeno rešenje za crni luk, ali i za drugo povrće, voće, sir, koštunjave plodove itd.

Snažni motor od 500 W

Snažni motor od 500 W

Snažan motor od 500 W seckalice Philips OnionChef osigurava da brzo i lako možete seći čak i tvrde namirnice.

Oštra sečiva od nerđajućeg čelika

Seckalica Philips OnionChef opremljena je oštrim sečivima od nerđajućeg čelika. Tri fina sečiva s tehnologijom ChopDrop osiguravaju suvo i pravilno sečenje nežnih namirnica bez efekta pasiranja. Zasebno dostupan nož za seckanje velikom brzinom, međutim, u stanju je da seče čak i tvrde namirnice.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

41

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

2

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Незаменим помощник в кухнята

Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.

Prednosti

Лесен за употреба

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.

Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.

Prednosti

компактен

Mane

не го ползвам често

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът има чудесни характеристики.

С този продук се работи много лесно. Ежедневно го използвам с голямо удоволствие. Работата ми с него ми спестява време за приготвянето на храната за моето семейство.

Prednosti

Компактен, лек, удобен и лесно се използва.

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR1393/00 Уред за нарязване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR1393/00 Уред за нарязване

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana