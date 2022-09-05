2 godine garancije
HR2534/00
Intuitivan
Lako
Snažno
Snažan motor od 650 W obezbeđuje odlično blendiranje obroka koje svakodnevno pravite
Specijalni talasasti oblik sa donje strane ručnog blendera garantuje da neće biti prskanja niti nereda dok blendirate
Robustan i ergonomski dizajn donosi praktičnost i lakoću upotrebe korisnicima
4.1
od 5
47
Komentari
Cvetito
05/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продукта има чудестни характеристики
Пасаторът е лек, нисък шум и като цяло супер лесно и бързо пасира. С удоволствие ще го препоръчам на приятелки
Prednosti
лек и безшумен
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2534/00 Пасатор ProMix
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2534/00 Пасатор ProMix
PS100
06/11/2023
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Výborný výrobek
S výrobkem jsem spokojená, předtím jsem měla podobný také od Philipsu a vydržel mi 15 let. Jen jedno bych vytkla, dole u nádoby chybí guma, která držela nádobu na místě. Teď jsem mi protáčí a musím ji držet.
Prednosti
spolehlivost
Mane
protáčí se nádoba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix