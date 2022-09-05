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  • Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta
  • Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta
  • Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta
  • Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta
  • Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta
  • Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta
  • Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta
  • Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta
  • Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta
  • Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta

Daily CollectionProMix ručni blender

HR2534/00

4.1
| (47) Komentari
Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta
Uz snažni motor i jedinstveni ergonomski dizajn, novi ručni blender za svakodnevnu upotrebu omogućava brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta, što vam pomaže da veoma lako pripremate zdrave domaće obroke svaki dan
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u veoma lako pripremljenim, zdravim domaćim obrocima svaki dan

Brzo i efikasno blendiranje pomoću jednog dugmeta

  • Intuitivan

  • Lako

  • Snažno

Snažan motor od 650 W

Snažan motor od 650 W obezbeđuje odlično blendiranje obroka koje svakodnevno pravite

Zaštita za sečivo protiv prskanja

Zaštita za sečivo protiv prskanja

Specijalni talasasti oblik sa donje strane ručnog blendera garantuje da neće biti prskanja niti nereda dok blendirate

Ergonomski dizajn

Ergonomski dizajn

Robustan i ergonomski dizajn donosi praktičnost i lakoću upotrebe korisnicima

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.1

od 5

47

Komentari

05/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продукта има чудестни характеристики

Пасаторът е лек, нисък шум и като цяло супер лесно и бързо пасира. С удоволствие ще го препоръчам на приятелки

Prednosti

лек и безшумен

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2534/00 Пасатор ProMix

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2534/00 Пасатор ProMix

06/11/2023

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Výborný výrobek

S výrobkem jsem spokojená, předtím jsem měla podobný také od Philipsu a vydržel mi 15 let. Jen jedno bych vytkla, dole u nádoby chybí guma, která držela nádobu na místě. Teď jsem mi protáčí a musím ji držet.

Prednosti

spolehlivost

Mane

protáčí se nádoba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix

24/06/2023

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Класний прилад !

Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana