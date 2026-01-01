HR2560/00
Veća snaga, manje prskanja.
Otkrijte jednostavno blendovanje sa Philips ručnim blenderom serije 3000, dizajniranim da vaše svakodnevno kuvanje učini bržim, lakšim i prijatnijim. Uživajte u kremastim supama i smutijima svakog dana bez nereda u kuhinji.
Moćne performanse: Philips ručni blender sa 1000 W brzo daje glatke rezultate.
ProMix tehnologija: ovaj uranjajući blender obezbeđuje ravnomeran protok i manje prskanja.
Precizna kontrola: 4 brzine plus Turbo pružaju kontrolu za svako jelo koje pravite.
Napravljen za udobnost i bezbednost: čaša bez BPA i ergonomski dizajn.
Lako i svestrano: oslobađanje jednim dodirom sa mikserom i kompaktno skladištenje.
Uživajte u glatkim rezultatima svaki put sa našim snažnim štapnim mikserom. Od kremastih milkšejkova do izdašnih supa od povrća, mogućnosti su neograničene.
ProMix tehnologija u ovom štapnom mikseru dizajnirana je da stvori savršen protok sastojaka, obezbeđujući brže i ravnomernije mešanje sa manje nereda i lakim čišćenjem, tako da svaki recept bude gladak, jednostavan i bez stresa.
Postignite pravu brzinu i teksturu u svakom receptu. 4 precizne brzine za pripremu različitih recepata, dok Turbo dugme nudi trenutnu dodatnu snagu.
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