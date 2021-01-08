Obustavljeno
Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
Ova Philips mašina za mlevenje mesa visokih performansi ima kombinaciju robusnog motora, metalne spirale za ubacivanje, snažnog noža i higijenskih rešetki od nerđajućeg čelika. Čišćenje nakon mlevenja veoma je jednostavno zahvaljujući inovativnoj alatci za čišćenje.
Nominalna snaga 450 W, najveća 1700 W
2,7 kg/min
Crna
2 diska, 2 dodataka
Dve cevi za kobasice omogućavaju vam da postignete različite rezultate. Upotrebite cev od 12 mm za tanje, a cev od 22 mm za deblje rezultate.
4.2
od 5
18
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
VICTOR69
24/06/2019
România
Foarte buna!
Sunt foarte multumit! Sotia care a folosit-o a avut numai cuvinte de lauda!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat