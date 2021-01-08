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  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

Obustavljeno

Viva CollectionMašina za mlevenje mesa

HR2726/90

4.2

| (18) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

Ova Philips mašina za mlevenje mesa visokih performansi ima kombinaciju robusnog motora, metalne spirale za ubacivanje, snažnog noža i higijenskih rešetki od nerđajućeg čelika. Čišćenje nakon mlevenja veoma je jednostavno zahvaljujući inovativnoj alatci za čišćenje.

Pogledajte sve prednosti

Superioran dizajn motora za mlevenje do 2,7 kg/min

Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

  • Nominalna snaga 450 W, najveća 1700 W

  • 2,7 kg/min

  • Crna

  • 2 diska, 2 dodataka

Kapacitet mlevenja do 2,7 kg u minutu.

Kapacitet mlevenja do 2,7 kg u minutu.

Cevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

Cevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

Dve cevi za kobasice omogućavaju vam da postignete različite rezultate. Upotrebite cev od 12 mm za tanje, a cev od 22 mm za deblje rezultate.

Dodatak za kibe isporučuje se u kompletu

Dodatak za kibe isporučuje se u kompletu

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.2

od 5

18

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

2

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

24/06/2019

România

România

Foarte buna!

Sunt foarte multumit! Sotia care a folosit-o a avut numai cuvinte de lauda!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana