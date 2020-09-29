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  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

Obustavljeno

Viva CollectionMašina za mlevenje mesa

HR2727/50

4.7
| (68) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
Ova Philips mašina za mlevenje mesa visokih performansi ima kombinaciju robusnog motora, metalne spirale za ubacivanje, snažnog noža i higijenskih rešetki od nerđajućeg čelika. Čišćenje nakon mlevenja veoma je jednostavno zahvaljujući inovativnoj alatci za čišćenje.
Pogledajte sve prednosti

Superioran dizajn motora za mlevenje do 2,9 kg/min

Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

  • Nominalna snaga 600 W, najveća 2000 W

  • 2,9 kg/min

  • Crna i srebrna

  • 2 diska, 4 dodataka

Kapacitet mlevenja do 2,9 kg u minutu

Kapacitet mlevenja do 2,9 kg u minutu

Cevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

Cevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

Dve cevi za kobasice omogućavaju vam da postignete različite rezultate. Upotrebite cev od 12 mm za tanje, a cev od 22 mm za deblje rezultate.

Dodatak za kibe isporučuje se u kompletu

Dodatak za kibe isporučuje se u kompletu

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

68

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

29/09/2020

България

България

Verifikovani kupac

Харесвам си я!

Мели месо много бързо. Приставката за домати работи отлично- качествено и бързо. Много ми допаднаха металните връзки в машината, показани и в презентацията при закупуването.

Prednosti

бързина и качество, мощност

Mane

не установявам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

01/03/2020

България

България

Сигурен помощник в дома

Достъпен избор за семеен помощник в домашни условия. Често приготвяме кайма без затруднения. Практична е, не заема излишно място, може да седи на плота, лесно се почиства и бързо се измиват съставните части. С моето семейство препоръчваме този продукт.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

13/06/2019

България

България

Отличен

Купихме я и сме много доволни.Много лесна за употреба и почистване.Мели много бързо !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

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