2 godine garancije
Obustavljeno
Nominalna snaga 600 W, najveća 2000 W
2,9 kg/min
Crna i srebrna
2 diska, 4 dodataka
Dve cevi za kobasice omogućavaju vam da postignete različite rezultate. Upotrebite cev od 12 mm za tanje, a cev od 22 mm za deblje rezultate.
4.7
od 5
68
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Дуди
29/09/2020
България
Verifikovani kupac
Харесвам си я!
Мели месо много бързо. Приставката за домати работи отлично- качествено и бързо. Много ми допаднаха металните връзки в машината, показани и в презентацията при закупуването.
Prednosti
бързина и качество, мощност
Mane
не установявам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Джой
01/03/2020
България
Сигурен помощник в дома
Достъпен избор за семеен помощник в домашни условия. Често приготвяме кайма без затруднения. Практична е, не заема излишно място, може да седи на плота, лесно се почиства и бързо се измиват съставните части. С моето семейство препоръчваме този продукт.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Benten
13/06/2019
България
Отличен
Купихме я и сме много доволни.Много лесна за употреба и почистване.Мели много бързо !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка