ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

Obustavljeno

Viva CollectionMašina za mlevenje mesa

HR2728/40

4

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

Ova Philips mašina za mlevenje mesa visokih performansi ima kombinaciju robusnog motora, metalne spirale za ubacivanje, snažnog noža i higijenskih rešetki od nerđajućeg čelika. Čišćenje nakon mlevenja veoma je jednostavno zahvaljujući inovativnoj alatci za čišćenje.

Pogledajte sve prednosti

Superioran dizajn motora za mlevenje do 2,9 kg/min

Mlevenje visokih performansi, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

  • Nominalna snaga 600 W, najveća 2000 W

  • 2,9 kg/min

  • Bela

  • 2 diska, 5 dodataka

Kapacitet mlevenja do 2,9 kg u minutu

Kapacitet mlevenja do 2,9 kg u minutu

Dodatni otvor sa 4 bubnja za povrće

Dodatni otvor sa 4 bubnja za povrće

U kompletu se isporučuju diskovi za rendanje (grubo), rendanje (fino), rezanje i sečenje na određeni oblik.

Cevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

Cevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

Dve cevi za kobasice omogućavaju vam da postignete različite rezultate. Upotrebite cev od 12 mm za tanje, a cev od 22 mm za deblje rezultate.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

04/09/2016

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia

Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

14/10/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Zwiększyć ilość wyposażenia

Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana