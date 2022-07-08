2 godine garancije
Novo
0,6 l
25 W
Selektor pulpe
Automatska promena smera
Za sokove sa pulpom i bez pulpe.
Neka vaš sok duže ostane svež u ovom bokalu za sok.
Zahvaljujući vrlo kompaktnom dizajnu, uređaj se lako može uskladištiti na malom prostoru i u ormarima.
4.8
od 5
32
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Pedja G
08/07/2022
Srbija
Odličan aparat.
Tih. Lak za održavanje. Stabilan. Brz i jak. Lepo dizajniran.
Prednosti
Sve
Mane
Nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance kolekcija HR2752/90 Mašina za ceđenje agruma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance kolekcija HR2752/90 Mašina za ceđenje agruma
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod!
Svaka preporuka, cijediti naranče ujutro nikad lakše. Ocijediš i opereš sve za 2 minute, bez napora. Omjer cijene i kvalitete stvarno opravdan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Mare17
03/01/2021
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odličan proizvod, tih, kompaktan
Odličan proizvod, vrijedi svake lipe. Veliki kapacitet, jasne oznake, tih.
Prednosti
Sve
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume