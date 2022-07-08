ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi

Novo

Viva kolekcijaMašina za ceđenje agruma

HR2744/40

4.8
| (32) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi
Raznobojna Philips cediljka za agrume HR2744/40, sa podesivim selektorom pulpe na sokovniku, koji vam omogućava da izaberete količinu pulpe u soku po svom ukusu.
Pogledajte sve prednosti

Cediljka za agrume, za bistri sok ili sok sa pulpom

Uživajte u svežem soku za nekoliko sekundi

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Selektor pulpe

  • Automatska promena smera

Selektor pulpe

Selektor pulpe

Za sokove sa pulpom i bez pulpe.

Bokal za sok od 600 ml

Bokal za sok od 600 ml

Neka vaš sok duže ostane svež u ovom bokalu za sok.

Mali i kompaktan dizajn

Zahvaljujući vrlo kompaktnom dizajnu, uređaj se lako može uskladištiti na malom prostoru i u ormarima.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

32

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

2

08/07/2022

Srbija

Srbija

Odličan aparat.

Tih. Lak za održavanje. Stabilan. Brz i jak. Lepo dizajniran.

Prednosti

Sve

Mane

Nista

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance kolekcija HR2752/90 Mašina za ceđenje agruma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance kolekcija HR2752/90 Mašina za ceđenje agruma

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod!

Svaka preporuka, cijediti naranče ujutro nikad lakše. Ocijediš i opereš sve za 2 minute, bez napora. Omjer cijene i kvalitete stvarno opravdan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

03/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odličan proizvod, tih, kompaktan

Odličan proizvod, vrijedi svake lipe. Veliki kapacitet, jasne oznake, tih.

Prednosti

Sve

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana