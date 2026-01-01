Obustavljeno
HR2752/50
Svež sok bez buke
Ova cediljka za agrume je toliko tiha da možete da uživate u mirnom početku dana. Snažni motor od 85 W izuzetno olakšava ceđenje.
Direktan tok
metalno sito
Funkcija za zaustavljanje kapanja
Prekrivač protiv prašine
Kada se podigne, sistem za zaustavljanje kapanja će sprečiti da cediljka za agrume kaplje na radnu površinu. Ovaj sistem za zaustavljanje kapanja veoma se lako čisti jer je odvojiv i izrađen od materijala koji mogu da se peru u mašini za sudove.
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