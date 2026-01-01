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  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke

Obustavljeno

Mašina za ceđenje agruma

HR2752/50

Svež sok bez buke

Ova cediljka za agrume je toliko tiha da možete da uživate u mirnom početku dana. Snažni motor od 85 W izuzetno olakšava ceđenje.

Pogledajte sve prednosti

Najtiša cediljka za agrume

Svež sok bez buke

  • Direktan tok

  • metalno sito

  • Funkcija za zaustavljanje kapanja

  • Prekrivač protiv prašine

Snažan motor od 85 W

Snažan motor od 85 W

Sprečava kapljanje

Sprečava kapljanje

Kada se podigne, sistem za zaustavljanje kapanja će sprečiti da cediljka za agrume kaplje na radnu površinu. Ovaj sistem za zaustavljanje kapanja veoma se lako čisti jer je odvojiv i izrađen od materijala koji mogu da se peru u mašini za sudove.

Izuzetno tih motor

Tehničke specifikacije

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