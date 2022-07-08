2 godine garancije
Obustavljeno
Direktan tok
metalno sito
Funkcija za zaustavljanje kapanja
Prekrivač protiv prašine
Kada se podigne, sistem za zaustavljanje kapanja će sprečiti da cediljka za agrume kaplje na radnu površinu. Ovaj sistem za zaustavljanje kapanja veoma se lako čisti jer je odvojiv i izrađen od materijala koji mogu da se peru u mašini za sudove.
4.7
od 5
86
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Pedja G
08/07/2022
Srbija
Odličan aparat.
Tih. Lak za održavanje. Stabilan. Brz i jak. Lepo dizajniran.
Prednosti
Sve
Mane
Nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance kolekcija HR2752/90 Mašina za ceđenje agruma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance kolekcija HR2752/90 Mašina za ceđenje agruma
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod!
Svaka preporuka, cijediti naranče ujutro nikad lakše. Ocijediš i opereš sve za 2 minute, bez napora. Omjer cijene i kvalitete stvarno opravdan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Mare17
03/01/2021
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odličan proizvod, tih, kompaktan
Odličan proizvod, vrijedi svake lipe. Veliki kapacitet, jasne oznake, tih.
Prednosti
Sve
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume