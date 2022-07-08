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  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke
  • Svež sok bez buke

Obustavljeno

Avance kolekcijaMašina za ceđenje agruma

HR2752/90

4.7
| (86) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Svež sok bez buke
Ova Philips cediljka za agrume je toliko tiha da možete da uživate u mirnom početku dana. Snažan motor od 85 W izuzetno olakšava ceđenje.
Pogledajte sve prednosti

Najtiša cediljka za agrume

Svež sok bez buke

  • Direktan tok

  • metalno sito

  • Funkcija za zaustavljanje kapanja

  • Prekrivač protiv prašine

Snažan motor od 85 W

Snažan motor od 85 W

Izuzetno tih motor

Izuzetno tih motor

Sprečava kapljanje

Sprečava kapljanje

Kada se podigne, sistem za zaustavljanje kapanja će sprečiti da cediljka za agrume kaplje na radnu površinu. Ovaj sistem za zaustavljanje kapanja veoma se lako čisti jer je odvojiv i izrađen od materijala koji mogu da se peru u mašini za sudove.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

86

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

2

08/07/2022

Srbija

Srbija

Odličan aparat.

Tih. Lak za održavanje. Stabilan. Brz i jak. Lepo dizajniran.

Prednosti

Sve

Mane

Nista

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance kolekcija HR2752/90 Mašina za ceđenje agruma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance kolekcija HR2752/90 Mašina za ceđenje agruma

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod!

Svaka preporuka, cijediti naranče ujutro nikad lakše. Ocijediš i opereš sve za 2 minute, bez napora. Omjer cijene i kvalitete stvarno opravdan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

03/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odličan proizvod, tih, kompaktan

Odličan proizvod, vrijedi svake lipe. Veliki kapacitet, jasne oznake, tih.

Prednosti

Sve

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana