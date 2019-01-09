2 godine garancije
Obustavljeno
350 W
0,6 l
Dodatna „On the Go“ boca
Svi odvojivi delovi mogu da se peru u mašini za sudove.
Snažan motor od 350 W za lako blendiranje i mešanje.
Zahvaljujući „On-the-Go“ boci možete da uživate u svim svojim omiljenim napicima bilo gde.
5.0
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ružica63
09/01/2019
Hrvatska
ODLIČNE KARAKTERISTIKE
Nova godina, nove odluke.....odlučila sam se zdravije hraniti i nabavila jedan mali Philipsov blender (jer već imam puno Philipsovih proizvoda). Oduševljena sam njegovim radom i koristim ga svaki dan. Kako sam se već uvjerila u vrhunsku kvalitetu Philipsovih proizvoda, tako i ovaj preporučam svima..... pozdrav iz Osijeka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2872/00 Mali blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2872/00 Mali blender
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Daily Collection HR2603/00 Мини пасатор
Това е един невероятен уред. Използвам го ежедневно. Приготвям много неща с него. За мен е голямо удобство чашата за път.Дори когато ходя на почивка си го вземам.
Prednosti
комфортен, не заема място, мощен, изключително лесен за употреба
Mane
няма
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2603/00 Мини блендер
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2603/00 Мини блендер
PLAMI
09/08/2019
България
Страхотен блендер
Мини блендера е отличен,върши страхотна работа,децата го ползват с удоволствие, лесен за почистване.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2872/00 Мини пасатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2872/00 Мини пасатор