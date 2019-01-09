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Obustavljeno

Daily CollectionMini mikser

HR2872/00

5
| (9) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Brzo, sveže i zabavno
Novi Philips minijaturni blender pomaže vam u pripremanju različitih recepata, poput smudija, šejkova, supa, umaka, koktela… Sada sa praktičnom „On-the-Go“ bocom koja vam omogućava da uživate u svim svojim omiljenim napicima iz blendera bilo gde. Uživajte!
Pogledajte sve prednosti

Kompaktni blender sa prenosivom „On The Go“ bocom

Brzo, sveže i zabavno

  • 350 W

  • 0,6 l

  • Dodatna „On the Go“ boca

Svi delovi se mogu prati u mašini za sudove

Svi delovi se mogu prati u mašini za sudove

Svi odvojivi delovi mogu da se peru u mašini za sudove.

Blender sa motorom snage 350 W

Blender sa motorom snage 350 W

Snažan motor od 350 W za lako blendiranje i mešanje.

Blend&Go boca omogućava lako nošenje

Blend&Go boca omogućava lako nošenje

Zahvaljujući „On-the-Go“ boci možete da uživate u svim svojim omiljenim napicima bilo gde.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

9

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

ODLIČNE KARAKTERISTIKE

Nova godina, nove odluke.....odlučila sam se zdravije hraniti i nabavila jedan mali Philipsov blender (jer već imam puno Philipsovih proizvoda). Oduševljena sam njegovim radom i koristim ga svaki dan. Kako sam se već uvjerila u vrhunsku kvalitetu Philipsovih proizvoda, tako i ovaj preporučam svima..... pozdrav iz Osijeka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2872/00 Mali blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2872/00 Mali blender

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Daily Collection HR2603/00 Мини пасатор

Това е един невероятен уред. Използвам го ежедневно. Приготвям много неща с него. За мен е голямо удобство чашата за път.Дори когато ходя на почивка си го вземам.

Prednosti

комфортен, не заема място, мощен, изключително лесен за употреба

Mane

няма

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2603/00 Мини блендер

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2603/00 Мини блендер

09/08/2019

България

България

Страхотен блендер

Мини блендера е отличен,върши страхотна работа,децата го ползват с удоволствие, лесен за почистване.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2872/00 Мини пасатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HR2872/00 Мини пасатор

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana