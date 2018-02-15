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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00

Obustavljeno

Viva CollectionBlender

HR3555/00

4.9

| (48) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod

Više zdravih smudija

Proizvod visokih performansi koji vam omogućava da hranu učinite boljom i da povećate raznovrsnost hrane na jednostavniji način.

Pogledajte sve prednosti

Povećajte dnevni unos voća i povrća

Više zdravih smudija

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • Stakleni vrč od 2 l

Tehnologija ProBlend 6 za finije blendiranje

Tehnologija ProBlend 6 za finije blendiranje

Tehnologija ProBlend 6 za efikasno blendiranje i mešanje

Snažan motor od 900 W

Snažan motor od 900 W za lako blendiranje i mešanje.

Više brzina za meke i tvrde sastojke

Više brzina za meke i tvrde sastojke

Koristeći različite postavke, mešajte pri različitim brzinama i do različitih nivoa usitnjavanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

48

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

15/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod bih preporučila svakome!

Ovaj Philipsov blender je u prvom redu jednostavan za uporabu. Lako se čisti i ne zauzima puno mjesta u kuhinji. Osim toga ima lijep dizajn čistih, zaobljenih linija, bez nepotrebnih ukrasa. Lako je odrediti brzinu blendanja, a s opcijom Pulse se sve na kraju dodatno promiješa. Kašice za dobro jutro su mi najdraži pripravak iz ovog blendera!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Blender

18/06/2020

България

България

Много съм доволен

Уредът е страхотен, бърз, мощен. Най-използван лятото за цялото ми семейство.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер

Datum upotrebe 2019-12-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер

Datum upotrebe 2019-12-18

28/12/2018

България

България

Този продукт е лесен за употреба.

Блендерът е удобен за рабора,лесно се почиства иблендира добре поставените продукти.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер

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