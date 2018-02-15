Obustavljeno
Više zdravih smudija
Proizvod visokih performansi koji vam omogućava da hranu učinite boljom i da povećate raznovrsnost hrane na jednostavniji način.
900 W
ProBlend 6
Stakleni vrč od 2 l
Tehnologija ProBlend 6 za efikasno blendiranje i mešanje
Snažan motor od 900 W za lako blendiranje i mešanje.
Koristeći različite postavke, mešajte pri različitim brzinama i do različitih nivoa usitnjavanja.
4.9
od 5
48
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Melani15
15/02/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod bih preporučila svakome!
Ovaj Philipsov blender je u prvom redu jednostavan za uporabu. Lako se čisti i ne zauzima puno mjesta u kuhinji. Osim toga ima lijep dizajn čistih, zaobljenih linija, bez nepotrebnih ukrasa. Lako je odrediti brzinu blendanja, a s opcijom Pulse se sve na kraju dodatno promiješa. Kašice za dobro jutro su mi najdraži pripravak iz ovog blendera!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Blender
Балтаджиева
18/06/2020
България
Много съм доволен
Уредът е страхотен, бърз, мощен. Най-използван лятото за цялото ми семейство.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер
Datum upotrebe 2019-12-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер
Datum upotrebe 2019-12-18
Силвия57
28/12/2018
България
Този продукт е лесен за употреба.
Блендерът е удобен за рабора,лесно се почиства иблендира добре поставените продукти.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер