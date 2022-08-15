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  • 50% finije blendiranje*
  • 50% finije blendiranje*
  • 50% finije blendiranje*
  • 50% finije blendiranje*

Obustavljeno

Avance kolekcijaBlender

HR3652/00

4.9
| (191) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
50% finije blendiranje*
Uz tehnologiju ProBlend 6 3D, 1400 W snage i brzinu do 35.000 o/min, uživajte u kremastijim smutijima i mešavinama pravog ukusa i teksture. Dokazano motiviše korisnike da povećaju unos voća i povrća u ishrani.
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Motiviše 80% korisnika da konzumiraju više voća i povrća*

50% finije blendiranje*

  • 1400 W

  • ProBlend 6 3D

  • Staklena posuda zapremine 2 litra

Snažan motor od 1400 W za glatke mešavine

Snažan motor od 1400 W za glatke mešavine

Fino blendiranje voća i povrća zahvaljujući našem motoru od 1400 W.

Napredna tehnologija blendiranja ProBlend 6 3D

Napredna tehnologija blendiranja ProBlend 6 3D

Razvili smo tehnologiju ProBlend 6 3D kako bismo osigurali da svi sastojci vaših smutija budu fino blendirani, kako bi se hranljive materije iz voća, povrća i orašastih plodova oslobodile iz ćelijske strukture da bi vaše telo moglo da ih s lakoćom apsorbuje.

Do 35.000 o/min

Do 35.000 o/min

35.000 o/min za odlično blendiranje i još zdravije smutije

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

191

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2

15/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan! Vjerna Philips blenderima.

Prije ovog, imala sam isto Philips blender koji je korišten svakodnevno i to poprilično godina. Odlučila sam kupit istog, ali uz staklenu posudu ima i posudu od tritana za blendanje. Lako održavanje i izvrsni rezultati.

Prednosti

Preporučam ovaj proizvod u svakom slučaju!

Mane

Nemam nikakve zamjerke.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR3652/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR3652/00 Blender

27/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Blender je mrak!

Zapravo kupovina nije bilanu planu, onaj kojeg smo htjeli nije bilo ali sad mi je drago što je tako. Voće, povrće, led, umake.... Ma sve blenda. Mislim da je dovoljno jak da bi se i mljeveno meso radilo s njim. Ugl prva liga

Prednosti

Sve!

Mane

Nema!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR3657/90 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR3657/90 Blender

27/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljni

Odlična snaga i volumen! Vrijedi svake kune! Jutarnji smoothie nam je puno jednostavnije napraviti uz veliki vrč od 2L.

Prednosti

izgled

Mane

glasnoća

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR3657/90 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR3657/90 Blender

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Odricanje od odgovornosti

  1. Nezavisno laboratorijsko testiranje u odnosu na Philips Avance HR2195

  2. Testiranje je obavila nezavisna agencija za istraživanje potrošača među 100 potrošača na osnovu ispitivanja stavljanjem u domaćinstvo na 4 sedmice u Nemačkoj i Koreji