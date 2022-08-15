2 godine garancije
Obustavljeno
1400 W
ProBlend 6 3D
Staklena posuda zapremine 2 litra
Fino blendiranje voća i povrća zahvaljujući našem motoru od 1400 W.
Razvili smo tehnologiju ProBlend 6 3D kako bismo osigurali da svi sastojci vaših smutija budu fino blendirani, kako bi se hranljive materije iz voća, povrća i orašastih plodova oslobodile iz ćelijske strukture da bi vaše telo moglo da ih s lakoćom apsorbuje.
35.000 o/min za odlično blendiranje i još zdravije smutije
4.9
od 5
191
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Njoko
15/08/2022
Hrvatska
Odličan! Vjerna Philips blenderima.
Prije ovog, imala sam isto Philips blender koji je korišten svakodnevno i to poprilično godina. Odlučila sam kupit istog, ali uz staklenu posudu ima i posudu od tritana za blendanje. Lako održavanje i izvrsni rezultati.
Prednosti
Preporučam ovaj proizvod u svakom slučaju!
Mane
Nemam nikakve zamjerke.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR3652/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekcija Avance HR3652/00 Blender
ŠtefŠmajser
27/02/2021
Hrvatska
Deo promocije
Blender je mrak!
Zapravo kupovina nije bilanu planu, onaj kojeg smo htjeli nije bilo ali sad mi je drago što je tako. Voće, povrće, led, umake.... Ma sve blenda. Mislim da je dovoljno jak da bi se i mljeveno meso radilo s njim. Ugl prva liga
Prednosti
Sve!
Mane
Nema!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR3657/90 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR3657/90 Blender
Okor
27/02/2021
Hrvatska
Deo promocije
Prezadovoljni
Odlična snaga i volumen! Vrijedi svake kune! Jutarnji smoothie nam je puno jednostavnije napraviti uz veliki vrč od 2L.
Prednosti
izgled
Mane
glasnoća
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR3657/90 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR3657/90 Blender
Nezavisno laboratorijsko testiranje u odnosu na Philips Avance HR2195
Testiranje je obavila nezavisna agencija za istraživanje potrošača među 100 potrošača na osnovu ispitivanja stavljanjem u domaćinstvo na 4 sedmice u Nemačkoj i Koreji