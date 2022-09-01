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Sve serije

  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
  • Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa

Novo

Serija 3000Philips mikser serije 3000

HR3705/00

5
| (40) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa
Naš novi mikser serije 3000 čini mešenje jednostavnijim, za brže, ukusnije rezultate svaki put. Pripremajte testa za kolače i smese do 20% brže*. Lagani i ergonomski dizajn olakšava svako mešenje i čini ga udobnim.
Pogledajte sve prednosti

Lagan i brži zahvaljujući kupastim mutilicama

Lako do vazdušastih kolača i glatkih smesa

  • 300 W

  • 5 brzina i turbo funkcija

  • Dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo

  • Lagana za nošenje

Kupaste mutilice rade do 20% brže*

Kupaste mutilice rade do 20% brže* – pokrivaju veću površinu za manje vremena i ubacuju vazduh u smesu, za glatku i vazdušastu teksturu.

Snažni motor od 300 W

5 brzina i turbo funkcija za uspešno obavljanje svakog zadatka u kuhinji

5 brzina i turbo funkcija za uspešno obavljanje svakog zadatka u kuhinji

Dostupnost 5 različitih brzina omogućava izbor odgovarajuće postavke za svaki zadatak.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

40

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът има чудесни характеристики

Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.

Prednosti

Компактен

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер

31/08/2021

България

България

Уникален!

Много съм доволна от уреда! Ползвам го почти всеки ден!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер

30/06/2019

България

България

Чудесен помощник

Чудесен помощник в кухнята. Лек, прицизен и стилен уред, с който разбиването е лесно и забавно :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HR3705/00 Миксер Philips от серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HR3705/00 Миксер Philips от серия 3000

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Odricanje od odgovornosti

  1. Odnosi se na mućenje 4 belanca u odnosu na prethodni model