2 godine garancije
Novo
300 W
5 brzina i turbo funkcija
Dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo
Lagana za nošenje
Kupaste mutilice rade do 20% brže* – pokrivaju veću površinu za manje vremena i ubacuju vazduh u smesu, za glatku i vazdušastu teksturu.
Dostupnost 5 različitih brzina omogućava izbor odgovarajuće postavke za svaki zadatak.
5.0
od 5
40
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mladost75
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктът има чудесни характеристики
Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.
Prednosti
Компактен
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер
Ннннн
31/08/2021
България
Уникален!
Много съм доволна от уреда! Ползвам го почти всеки ден!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер
vasilevrusse
30/06/2019
България
Чудесен помощник
Чудесен помощник в кухнята. Лек, прицизен и стилен уред, с който разбиването е лесно и забавно :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HR3705/00 Миксер Philips от серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HR3705/00 Миксер Philips от серия 3000
Odnosi se na mućenje 4 belanca u odnosu na prethodni model