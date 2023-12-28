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Sve serije

  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače

Serija 5000Mikser

HR3740/00

4.8
| (58) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
Philips mikser vam pomaže da pravite izvrsne vazdušaste kolače i hleb za celu porodicu. Konusno mešanje s vazduhom skraćuje vreme mućenja, za glatkije smese za kolače. Snažan motor od 450 W sa lakoćom savladava najnezgodnija testa.
Pogledajte sve prednosti

Do 25% brže*, uz snažan motor od 450 W

Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače

  • 450 W

  • 5 brzina i turbo funkcija

  • Kašmirska siva

Kupasta mutilica za maksimalno ubacivanje vazduha

Kupasta mutilica za maksimalno ubacivanje vazduha

Jedinstvena kupasta mutilica omogućava maksimalno ubacivanje vazduha, koji doprinosi vazdušastoj teksturi i glatkoj smesi za kolače

Snaga motora od 450 W čak i za najnezgodnija testa

Snaga motora od 450 W čak i za najnezgodnija testa

Snažan motor od 450 W pretvoriće obradu najnezgodnijih testa u lak posao.

5 postavki brzine za bolju kontrolu

5 postavki brzine za bolju kontrolu

Širok dijapazon brzina pruža vam najbolju kontrolu pri mućenju.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

58

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

3

28/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji mikser koji sam imala

Prvi plus ovog miksera su metlice koje su jako široke i pri miksanju šlaga ili biskvits tako unose više zraka i dobit ćete prozračnije smjesu. Dalje, jako je jakni brz, pa će vam razraditi šećer s jajima za par minuta. Cijena mu je više nego prihvatljiva.

Prednosti

Imam mikser oko 3 godine i ne bih ga mijenjala za ništa na svijetu. Odlične metlice, jako je jak i dizaj super paše u ruku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan za izradu brzinskih kolača

Ovaj mikser mi je super. Koristim ga za sve proslave i nikad me nije iznevjerio. Odličan za izradu krema i šlaga koje je potrebno brzo i jako istuči. Vrlo jednostavan za korištenje i praktičan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

06/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima super performanse

Uređaj je jednostavan za rukovanje. Nizak nivo buke.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

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Odricanje od odgovornosti

  1. Odnosi se na mućenje 4 belanca u odnosu na prethodni model