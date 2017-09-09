2 godine garancije
450 W
5 brzina i turbo funkcija
3L činija koja se automatski okreće
Kašmirska siva
Jedinstvena kupasta mutilica omogućava maksimalno ubacivanje vazduha, koji doprinosi vazdušastoj teksturi i glatkoj smesi za kolače
Snažan motor od 450 W pretvoriće obradu najnezgodnijih testa u lak posao.
Činija je oblikovana tako da savršeno odgovara kupastim mutilicama kako bi se postigli najbolji rezultati mešanja.
4.7
od 5
29
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
AnteaR
09/09/2017
Hrvatska
Idealan mikser za kućanstvo
Vrlo sam zadovoljna radom ovog miksera. Sasvim je dovoljan za potrebe kućanstva. Zbog svog snažnog motora ( 450 w) s njim sam radila i peciva od puno gušćeg tijesta nego što bih inače mjesila mikserom. Automatski pogon za okretanje zdjele je siguran i kontantan tako da se i vrijeme miksanja zaista smanjuje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HR3745/00 Mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HR3745/00 Mikser
Lora99
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Страхотен
Правих кекс, правих мъфини, месих даже козунаци с него. Страхотен е, най-добрия ми помощник в кухнята.
Prednosti
Не заема много място
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Sunshine1
19/01/2020
България
Супер удобен уред
Получих го за коледен подарък. Днес за първи път го използвах и направих кекс. Получи се много добре.
Prednosti
Бърз, мощен и ми харесва
Mane
Няма за сега. Надявам се и за в бъдеще да е така.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Odnosi se na mućenje 4 belanca u odnosu na prethodni model