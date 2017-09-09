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Sve serije

  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače

Serija 5000Mikser

HR3745/00

4.7
| (29) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
Philips mikser vam pomaže da pravite izvrsne vazdušaste kolače i hleb za celu porodicu. Konusno mešanje s vazduhom skraćuje vreme mućenja, za glatkije smese za kolače. Snažan motor od 450 W sa lakoćom savladava najnezgodnija testa.
Pogledajte sve prednosti

Do 25% brže*, uz snažan motor od 450 W

Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače

  • 450 W

  • 5 brzina i turbo funkcija

  • 3L činija koja se automatski okreće

  • Kašmirska siva

Kupasta mutilica za maksimalno ubacivanje vazduha

Kupasta mutilica za maksimalno ubacivanje vazduha

Jedinstvena kupasta mutilica omogućava maksimalno ubacivanje vazduha, koji doprinosi vazdušastoj teksturi i glatkoj smesi za kolače

Snaga motora od 450 W čak i za najnezgodnija testa

Snaga motora od 450 W čak i za najnezgodnija testa

Snažan motor od 450 W pretvoriće obradu najnezgodnijih testa u lak posao.

Besprekorno glatko mešanje za vazdušastu smesu

Besprekorno glatko mešanje za vazdušastu smesu

Činija je oblikovana tako da savršeno odgovara kupastim mutilicama kako bi se postigli najbolji rezultati mešanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

29

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

1

09/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Idealan mikser za kućanstvo

Vrlo sam zadovoljna radom ovog miksera. Sasvim je dovoljan za potrebe kućanstva. Zbog svog snažnog motora ( 450 w) s njim sam radila i peciva od puno gušćeg tijesta nego što bih inače mjesila mikserom. Automatski pogon za okretanje zdjele je siguran i kontantan tako da se i vrijeme miksanja zaista smanjuje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HR3745/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HR3745/00 Mikser

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен

Правих кекс, правих мъфини, месих даже козунаци с него. Страхотен е, най-добрия ми помощник в кухнята.

Prednosti

Не заема много място

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 HR3745/00 Миксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 HR3745/00 Миксер

19/01/2020

България

България

Супер удобен уред

Получих го за коледен подарък. Днес за първи път го използвах и направих кекс. Получи се много добре.

Prednosti

Бърз, мощен и ми харесва

Mane

Няма за сега. Надявам се и за в бъдеще да е така.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 HR3745/00 Миксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 HR3745/00 Миксер

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Odricanje od odgovornosti

  1. Odnosi se na mućenje 4 belanca u odnosu na prethodni model