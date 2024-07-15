2 godine garancije
Tehnologija ProBlend Ultra
Aplikacija HomeID
Programi brzog biranja
Preuzmite aplikaciju HomeID i otkrijte stotine recepata za svoj novi blender, uključujući sveže ideje za napitke, grickalice, deserte, pa čak i cele obroke. Donošenje odluka u vezi sa zdravom hranom nikada nije bilo tako lako, sa jednostavnim, ali ukusnim varijantama svih vrsta omiljenih porodičnih recepata. Od zdravijih čokoladnih deserata do hranljivih glavnih jela, HomeID ima recepte koje ćete obožavati.
Tehnologija ProBlend Ultra kombinuje 3 funkcije koje su posebno prilagođene tako da savršeno funkcionišu zajedno kako biste svaki put mogli da napravite obroke najraznovrsnijih ukusa i tekstura, baš po svom ukusu.
ProBlend Ultra posuda dizajnirana je sa jedinstvenim rebrastim stranama koje neprekidno vraćaju sastojke u protok mešanja.
4.4
od 5
73
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
Steph_b
15/07/2024
Srbija
Najefikasniji blender!
Blender je fantastican, pravim smoothie svaki dan, a program automatskog ciscenja mi olaksava znatno zivot i skracuje vreme pranja i ciscenja posude.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Lena0102
12/03/2024
Srbija
Odlican
U moru izbora blendera iu radnji ovaj me je privukao pre svega vizualno,i nisam se pokajala, odlican izbor,lakoca upotrebe ,jak ..snazan blender koji koristi cela porodica uglavnom za pripreme smothia od povrca i voca .
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Sanjolina
16/06/2023
Srbija
Odlican proizvod
Odusevljenje vec prilkom prve upotrebe, sokovnik i blender u jednom uredjaju ,napokon u kuhinji jedan ali vredan aparat . A tek odusevljenje ukucana kad su videli da ima unapred podesene programe i da mogu birati izmedju soka aa pulpom i bez nje .😊
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Flip&Juice™ blender HR3770/00 Blender velike brzine sa funkcijom sokovnika
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Flip&Juice™ blender HR3770/00 Blender velike brzine sa funkcijom sokovnika