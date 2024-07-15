ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
  • Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.

Serija 7000Blender velike brzine

HR3760/10

4.4
| (73) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod
Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.
Uz tehnologiju ProBlend Ultra, imate mogućnost da napravite obroke najraznovrsnijih ukusa i tekstura, dok vam aplikacija HomeID pomaže da otkrijete nove mogućnosti i ideje. Usrećite celu porodicu uz smutije, supe, sosove ili putere od koštunjavih plodova.
Pogledajte sve prednosti

Beskrajno inspirativni obroci. Najglatkije mešavine.

  • Tehnologija ProBlend Ultra

  • Aplikacija HomeID

  • Programi brzog biranja

Otkrijte odlične recepte i svežu kafu uz HomeID

Otkrijte odlične recepte i svežu kafu uz HomeID

Preuzmite aplikaciju HomeID i otkrijte stotine recepata za svoj novi blender, uključujući sveže ideje za napitke, grickalice, deserte, pa čak i cele obroke. Donošenje odluka u vezi sa zdravom hranom nikada nije bilo tako lako, sa jednostavnim, ali ukusnim varijantama svih vrsta omiljenih porodičnih recepata. Od zdravijih čokoladnih deserata do hranljivih glavnih jela, HomeID ima recepte koje ćete obožavati.

Tehnologija ProBlend Ultra

Tehnologija ProBlend Ultra

Tehnologija ProBlend Ultra kombinuje 3 funkcije koje su posebno prilagođene tako da savršeno funkcionišu zajedno kako biste svaki put mogli da napravite obroke najraznovrsnijih ukusa i tekstura, baš po svom ukusu.

ProBlend Ultra posuda

ProBlend Ultra posuda

ProBlend Ultra posuda dizajnirana je sa jedinstvenim rebrastim stranama koje neprekidno vraćaju sastojke u protok mešanja.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.4

od 5

73

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

3

15/07/2024

Srbija

Srbija

Najefikasniji blender!

Blender je fantastican, pravim smoothie svaki dan, a program automatskog ciscenja mi olaksava znatno zivot i skracuje vreme pranja i ciscenja posude.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

12/03/2024

Srbija

Srbija

Odlican

U moru izbora blendera iu radnji ovaj me je privukao pre svega vizualno,i nisam se pokajala, odlican izbor,lakoca upotrebe ,jak ..snazan blender koji koristi cela porodica uglavnom za pripreme smothia od povrca i voca .

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

16/06/2023

Srbija

Srbija

Odlican proizvod

Odusevljenje vec prilkom prve upotrebe, sokovnik i blender u jednom uredjaju ,napokon u kuhinji jedan ali vredan aparat . A tek odusevljenje ukucana kad su videli da ima unapred podesene programe i da mogu birati izmedju soka aa pulpom i bez nje .😊

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Flip&Juice™ blender HR3770/00 Blender velike brzine sa funkcijom sokovnika

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Flip&Juice™ blender HR3770/00 Blender velike brzine sa funkcijom sokovnika

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana