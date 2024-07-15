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  • Blendirajte, okrenite, cedite.
  • Blendirajte, okrenite, cedite.
  • Blendirajte, okrenite, cedite.
  • Blendirajte, okrenite, cedite.
  • Blendirajte, okrenite, cedite.
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  • Blendirajte, okrenite, cedite.
  • Blendirajte, okrenite, cedite.
  • Blendirajte, okrenite, cedite.
  • Blendirajte, okrenite, cedite.

Flip&Juice™ blenderBlender velike brzine sa funkcijom sokovnika

HR3770/00

4.6
| (144) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Blendirajte, okrenite, cedite.
Novi Philips Flip & Juice™ blender sa revolucionarnim dizajnom bokala i integrisanim sistemom filtera pravi bistre i guste sokove kao i kremaste smutije i krupno blendirane putere od orašastih plodova. Usrećite svoju porodicu vrhunskom raznolikošću tekstura.
Pogledajte sve prednosti

Bistri ili gusti sokovi uz tehnologiju Flip & Juice™

Blendirajte, okrenite, cedite.

  • Tehnologija Flip&Juice™

  • Tehnologija ProBlend Ultra

  • Aplikacija HomeID

  • Programi brzog biranja

  • Program brzog čišćenja

Bistri ili gusti sokovi uz tehnologiju Flip & Juice™

Bistri ili gusti sokovi uz tehnologiju Flip & Juice™

Novi Philips Flip & Juice blender je naš prvi blender velike brzine sa funkcijom sokovnika. Zahvaljujući revolucionarnom dizajnu bokala i integrisanom filteru, tekstura vaših napitaka će biti prilagođena preferencijama vaše porodice. Od savršeno kremastih frapea do bistrih ili gustih sokova, naš najnapredniji blender pruža najveći izbor napitaka. Kombinuje blendanje i ceđenje u jednom proizvodu i time štedi prostor u kuhinji.

Tehnologija ProBlend Ultra

Tehnologija ProBlend Ultra

Tehnologija ProBlend Ultra kombinuje 3 funkcije koje su posebno prilagođene tako da savršeno funkcionišu zajedno kako biste svaki put mogli da napravite obroke najraznovrsnijih ukusa i tekstura, baš po svom ukusu.

ProBlend Ultra posuda vraća sastojke u protok mešanja

ProBlend Ultra posuda vraća sastojke u protok mešanja

ProBlend Ultra posuda je dizajnirana sa jedinstvenim rebrastim stranama koje neprekidno vraćaju sastojke u protok mešanja, tako da se svi sastojci vraćaju u deo sa sečivima radi optimalnog mešanja

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

144

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

3

15/07/2024

Srbija

Srbija

Najefikasniji blender!

Blender je fantastican, pravim smoothie svaki dan, a program automatskog ciscenja mi olaksava znatno zivot i skracuje vreme pranja i ciscenja posude.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

12/03/2024

Srbija

Srbija

Odlican

U moru izbora blendera iu radnji ovaj me je privukao pre svega vizualno,i nisam se pokajala, odlican izbor,lakoca upotrebe ,jak ..snazan blender koji koristi cela porodica uglavnom za pripreme smothia od povrca i voca .

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

16/06/2023

Srbija

Srbija

Odlican proizvod

Odusevljenje vec prilkom prve upotrebe, sokovnik i blender u jednom uredjaju ,napokon u kuhinji jedan ali vredan aparat . A tek odusevljenje ukucana kad su videli da ima unapred podesene programe i da mogu birati izmedju soka aa pulpom i bez nje .😊

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Flip&Juice™ blender HR3770/00 Blender velike brzine sa funkcijom sokovnika

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Flip&Juice™ blender HR3770/00 Blender velike brzine sa funkcijom sokovnika

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana