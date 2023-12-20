2 godine garancije
Snažan motor od 500 W
Dodatak za ručni blender
Posuda za pametno skladištenje
Mesite bez prskanja
LED ekran
5 postavki za brzinu i funkcija Turbo za maksimalnu kontrolu mešanja.
Opustite se i uživajte u mešenju sa ovim zgodnim aparatom sa dva režima pripreme: mešanje i blendiranje.
Zađite u svaki ćošak dubljih činija, maksimalno smanjite prskanje i vreme utrošeno na čišćenje uz novi dizajn dugog dosega. Koristite funkciju Soft Start kako biste postepeno povećavali snagu i izbegli prskanje.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dorki113
20/12/2023
Hrvatska
Lagan i učinkovit ručni mikser
Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Lutik22
20/10/2023
Україна
Міксер про який я мріяв
Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.
Prednosti
Надійність
Mane
Жодного
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
18/10/2023
Україна
Потужний
Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.
Prednosti
Хороша комплектація
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Više informacija o dodacima koji su perivi u mašini za sudove potražite u DFU.