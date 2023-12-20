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Sve serije

  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
  • 2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser

Philips serija 5000Moćni ručni mikser od 500 W

HR3781/10

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser
Ovaj 2-u-1 ručni mikser meša ili mesi čak i tvrda testa za nekoliko minuta. Zađite u svaki ćošak dubljih činija, maksimalno smanjite prskanje i vreme utrošeno na čišćenje uz dizajn dugog dosega i funkciju Soft Start. Sa nastavkom za blender i posudom za skladištenje.
Pogledajte sve prednosti

Dizajn dugog dometa, protiv prskanja

2-u-1 snažni svestrani kuhinjski ručni mikser

  • Snažan motor od 500 W

  • Dodatak za ručni blender

  • Posuda za pametno skladištenje

  • Mesite bez prskanja

  • LED ekran

5 postavki za brzinu i funkcija Turbo za svako mešanje koje vam treba

5 postavki za brzinu i funkcija Turbo za svako mešanje koje vam treba

5 postavki za brzinu i funkcija Turbo za maksimalnu kontrolu mešanja.

Dolazi uz dodatak za ručni blender

Dolazi uz dodatak za ručni blender

Opustite se i uživajte u mešenju sa ovim zgodnim aparatom sa dva režima pripreme: mešanje i blendiranje.

Maksimalno smanjite prskanje i vreme utrošeno na čišćenje

Maksimalno smanjite prskanje i vreme utrošeno na čišćenje

Zađite u svaki ćošak dubljih činija, maksimalno smanjite prskanje i vreme utrošeno na čišćenje uz novi dizajn dugog dosega. Koristite funkciju Soft Start kako biste postepeno povećavali snagu i izbegli prskanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Lagan i učinkovit ručni mikser

Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

20/10/2023

Україна

Україна

Міксер про який я мріяв

Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.

Prednosti

Надійність

Mane

Жодного

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

18/10/2023

Україна

Україна

Потужний

Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.

Prednosti

Хороша комплектація

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

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