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Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
Predstavljamo vam potpuno novu Philips kuhinjsku mašinu – uz nenadmašne performanse i raznovrsnost, lakše nego što ste mislili!
900 W
7 brzina i pulsiranje
Jednostavna konfiguracija 6-u-1
Snažni motor od 900 W za konzistentne, nenadmašne rezultate.
Planetary Mixing Action omogućava da se dodatak za mešenje, miksovanje i mućenje kreće po jedinstvenoj putanji unapred i unazad, a ne samo po jednostavnim krugovima, čime dolazi u sve uglove posude i stvara glatku, dobro umešenu masu.
Velika, robusna metalna činija od 4 l može lako da mesi do 1300 g testa da biste mogli da napravite do 4 pice od 30 cm ili 2 vekne hleba odjednom. Metalna drška olakšava nošenje i sipanje. A štitnik od prskanja sprečava prskanje tokom korišćenja.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Małgorzata19
01/07/2017
Polska
Verifikovani kupac
Doskonały i wszechstronny produkt.
Produkt bardzo przydatny w kuchni.Łatwy w obsłudze i elegancki w wystroju kuchennym. Ciasto przygotowuję w 15min.- przed zakupem 45min. Pieczenie stało się cotygodniowym rytuałem :) Zakup produktu okazał się doskonałą decyzją.Wzbudził zainteresowanie wśród znajomych.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny
pamina
11/06/2017
Česká republika
Verifikovani kupac
splňuje očekávání
Pokud bych dopředu věděla, že nepůjdou dokoupit přídavná zařízení, volila bych jinou řadu ( lis, mlýnek apod. )
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
plášule
12/05/2015
Česká republika
Jsem velmi spokojená s výrobkem ,prozatím jsem nepřišla na žádný problém.
doporučuji všem ,kteří potřebují do své své domácnosti ,velkého pomocníka ,ušetří ručičky a hlavně čas!!!!velká spokojenost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot