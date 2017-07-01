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  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
  • Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili

Obustavljeno

Avance CollectionKuhinjska mašina

HR7951/00

5

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili

Predstavljamo vam potpuno novu Philips kuhinjsku mašinu – uz nenadmašne performanse i raznovrsnost, lakše nego što ste mislili!

Pogledajte sve prednosti

Torte, hleb, pica, kolači, frapei, supe i još mnogo toga

Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili

  • 900 W

  • 7 brzina i pulsiranje

  • Jednostavna konfiguracija 6-u-1

Snažni motor od 900 W za konzistentne, nenadmašne rezultate

Snažni motor od 900 W za konzistentne, nenadmašne rezultate

Snažni motor od 900 W za konzistentne, nenadmašne rezultate.

Planetary Mixing Action za dobro umešane sastojke

Planetary Mixing Action za dobro umešane sastojke

Planetary Mixing Action omogućava da se dodatak za mešenje, miksovanje i mućenje kreće po jedinstvenoj putanji unapred i unazad, a ne samo po jednostavnim krugovima, čime dolazi u sve uglove posude i stvara glatku, dobro umešenu masu.

Metalna činija od 4 l za najviše 1300 g testa

Metalna činija od 4 l za najviše 1300 g testa

Velika, robusna metalna činija od 4 l može lako da mesi do 1300 g testa da biste mogli da napravite do 4 pice od 30 cm ili 2 vekne hleba odjednom. Metalna drška olakšava nošenje i sipanje. A štitnik od prskanja sprečava prskanje tokom korišćenja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/07/2017

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Doskonały i wszechstronny produkt.

Produkt bardzo przydatny w kuchni.Łatwy w obsłudze i elegancki w wystroju kuchennym. Ciasto przygotowuję w 15min.- przed zakupem 45min. Pieczenie stało się cotygodniowym rytuałem :) Zakup produktu okazał się doskonałą decyzją.Wzbudził zainteresowanie wśród znajomych.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny

11/06/2017

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

splňuje očekávání

Pokud bych dopředu věděla, že nepůjdou dokoupit přídavná zařízení, volila bych jinou řadu ( lis, mlýnek apod. )

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

12/05/2015

Česká republika

Česká republika

Jsem velmi spokojená s výrobkem ,prozatím jsem nepřišla na žádný problém.

doporučuji všem ,kteří potřebují do své své domácnosti ,velkého pomocníka ,ušetří ručičky a hlavně čas!!!!velká spokojenost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana