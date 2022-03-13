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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine

Obustavljeno

Avance CollectionKuhinjska mašina

HR7954/00

4.8

| (15) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili

Predstavljamo vam potpuno novu Philips kuhinjsku mašinu – uz nenadmašne performanse i raznovrsnost, lakše nego što ste mislili!

Pogledajte sve prednosti

Torte, hleb, pica, kolači, frapei, supe i još mnogo toga

Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili

  • Kompaktan, 900 W

  • Metalna činija od 4 l

  • Jednostavna konfiguracija 4-u-1

Snažni motor od 900 W za konzistentne, nenadmašne rezultate

Snažni motor od 900 W za konzistentne, nenadmašne rezultate

Snažni motor od 900 W za konzistentne, nenadmašne rezultate.

Planetary Mixing Action za dobro umešane sastojke

Planetary Mixing Action za dobro umešane sastojke

Planetary Mixing Action omogućava da se dodatak za mešenje, miksovanje i mućenje kreće po jedinstvenoj putanji unapred i unazad, a ne samo po jednostavnim krugovima, čime dolazi u sve uglove posude i stvara glatku, dobro umešenu masu.

Metalna činija od 4 l za najviše 1300 g testa

Metalna činija od 4 l za najviše 1300 g testa

Velika, robusna metalna činija od 4 l može lako da mesi do 1300 g testa da biste mogli da napravite do 4 pice od 30 cm ili 2 vekne hleba odjednom. Metalna drška olakšava nošenje i sipanje. A štitnik od prskanja sprečava prskanje tokom korišćenja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

15

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

jako dobar

koristimo ga već godinama.... Moja draga ga iskorištava maximalno. U 7 godina jedan kvar koji smo nedavno popravili u ovlaštenom servisu. Jedino nam je pukla jedna posuda koju ne možemo naručit preko servisa

Prednosti

multifunkcionalan

Mane

Nemogućnost naručivanja dodatne pusude preko ovlaštenog servisa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj

Datum upotrebe 2020-03-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj

Datum upotrebe 2020-03-13

08/05/2017

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

ta izdelek ima odlične lastnosti

aparat je vsestranski in uporaben pri mnogih prpravkih vgospodinjstvu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot

16/05/2019

România

România

Extraordinar !

Detinem acest produs de 2,5 ani, il folosim aproape zilnic si functioneaza f.bine.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie

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