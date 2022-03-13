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Nenadmašni rezultati, lakše nego što ste mislili
Predstavljamo vam potpuno novu Philips kuhinjsku mašinu – uz nenadmašne performanse i raznovrsnost, lakše nego što ste mislili!
Kompaktan, 900 W
Metalna činija od 4 l
Jednostavna konfiguracija 4-u-1
Snažni motor od 900 W za konzistentne, nenadmašne rezultate.
Planetary Mixing Action omogućava da se dodatak za mešenje, miksovanje i mućenje kreće po jedinstvenoj putanji unapred i unazad, a ne samo po jednostavnim krugovima, čime dolazi u sve uglove posude i stvara glatku, dobro umešenu masu.
Velika, robusna metalna činija od 4 l može lako da mesi do 1300 g testa da biste mogli da napravite do 4 pice od 30 cm ili 2 vekne hleba odjednom. Metalna drška olakšava nošenje i sipanje. A štitnik od prskanja sprečava prskanje tokom korišćenja.
4.8
od 5
15
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
SkyDust81
13/03/2022
Hrvatska
jako dobar
koristimo ga već godinama.... Moja draga ga iskorištava maximalno. U 7 godina jedan kvar koji smo nedavno popravili u ovlaštenom servisu. Jedino nam je pukla jedna posuda koju ne možemo naručit preko servisa
Prednosti
multifunkcionalan
Mane
Nemogućnost naručivanja dodatne pusude preko ovlaštenog servisa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj
Datum upotrebe 2020-03-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj
Datum upotrebe 2020-03-13
Romeo
08/05/2017
Slovenija
Verifikovani kupac
ta izdelek ima odlične lastnosti
aparat je vsestranski in uporaben pri mnogih prpravkih vgospodinjstvu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot
Adrian70
16/05/2019
România
Extraordinar !
Detinem acest produs de 2,5 ani, il folosim aproape zilnic si functioneaza f.bine.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie