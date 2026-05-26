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Aparat za brijanje dlačica na TELU
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Head Shaver Pro 5000 Series Osnovni aparat za brijanje sa ComfortCut oštricama
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HS5980/15
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UK izjava o usklađenosti - English (US)
Korisnički priručnik
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Koju penu ili gel mogu da koristim sa Philips aparatom za brijanje?
Da li mogu da punim Philips aparat za brijanje nakon svakog brijanja?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
Zašto se moj proizvod puni duže nego što je očekivano?
Zašto adapter nije isporučen uz proizvod?
Šta mogu da koristim za punjenje Philips proizvoda koji se pune putem USB-a?
HQ87 USB zidni adapter
USB kabl
ShaversČetka za čišćenje
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