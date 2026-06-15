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  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži
  • Čisto brijanje, nežno prema koži

2+3 produžena garancija

Head Shaver Pro 5000 SeriesOsnovni aparat za brijanje sa ComfortCut oštricama

HS5980/15

4.9
| (131) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Čisto brijanje, nežno prema koži
Philips Head Shaver Pro serija 5000 dizajnirana je za detaljno brijanje i nežna je prema koži. Napredna glava savitljiva u 360° prilagođava se obliku vaše glave, dok ComfortCut oštrice obezbeđuju detaljno, ravnomerno sečenje u bilo kom pravcu.
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Najpoželjniji brend za električnu mušku negu na svetu1

Od svetskog brenda br. 1 za električno brijanje

Čisto brijanje, nežno prema koži

  • Glava koja je savitljiva 360°

  • Oštrice ComfortCut

  • PowerAdapt senzor

  • Ergonomičan dizajn

Od svetskog brenda br. 1 za električno brijanje*

Od svetskog brenda br. 1 za električno brijanje*

Philips Head Shaver Pro serija 5000 je dizajnirana za detaljno brijanje koje je istovremeno prijatno za kožu. Ovo je savršen alat za one koji žele da izgledaju doterano, osećaju se samouvereno i u potpunosti se izraze.

Šišajte kosu u bilo kom pravcu pomoću glave savitljive u 360 stepeni

Šišajte kosu u bilo kom pravcu pomoću glave savitljive u 360 stepeni

Potpuno fleksibilna jedinica okreće se za 360° kako bi pratila konture glave za optimalan kontakt sa kožom čak i u teškim područjima, izbegavajući prekomerne vrhunce pritiska koji mogu izazvati nelagodnost i iritaciju.

Glatko i nežno brijanje uz ComfortCut oštrice

Glatko i nežno brijanje uz ComfortCut oštrice

Imajte čisto, prijatno brijanje uz ovaj Philips aparat. 36 ComfortCut oštrica ovog električnog aparata za brijanje seku svaku dlaku tik iznad nivoa kože kako bi vam pružili glatku i ravnomernu završnicu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

131

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

15/06/2026

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod je savršeni poklon za rođendan!

Kupila sam dečku ovaj shaver za rođendan i oduševljen je, savršen za putovanja. Drago mi je da mi je izašao na TikToku.

Prednosti

Veoma praktičan

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Date of Use 2026-05-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Date of Use 2026-05-28

15/06/2026

Srbija

Srbija

Brzo i glatko

Najvise mi se dopada brzina i lakoca koristenja. Takode komora koja skuplja dlacice je genijalna

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Date of Use 2026-05-07

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Date of Use 2026-05-07

15/06/2026

Srbija

Srbija

Prosto obožavam ovaj aparat, sve je brzo i lako i bukvalno mi glava nikad sjajnija nije bila.

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Date of Use 2026-06-11

Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Date of Use 2026-06-11

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  1. Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu. 

  1. Izvor Euromonitor International Limited; maloprodajni obim, prema definiciji kategorije aparata za brijanje tela, podaci iz 2024, istraživanje sprovedeno u oktobru 2024.

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