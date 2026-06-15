2 godine garancije
Glava koja je savitljiva 360°
Oštrice ComfortCut
PowerAdapt senzor
Ergonomičan dizajn
Philips Head Shaver Pro serija 5000 je dizajnirana za detaljno brijanje koje je istovremeno prijatno za kožu. Ovo je savršen alat za one koji žele da izgledaju doterano, osećaju se samouvereno i u potpunosti se izraze.
Potpuno fleksibilna jedinica okreće se za 360° kako bi pratila konture glave za optimalan kontakt sa kožom čak i u teškim područjima, izbegavajući prekomerne vrhunce pritiska koji mogu izazvati nelagodnost i iritaciju.
Imajte čisto, prijatno brijanje uz ovaj Philips aparat. 36 ComfortCut oštrica ovog električnog aparata za brijanje seku svaku dlaku tik iznad nivoa kože kako bi vam pružili glatku i ravnomernu završnicu.
4.9
od 5
131
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
larabubamara
15/06/2026
Srbija
Deo promocije
Ovaj proizvod je savršeni poklon za rođendan!
Kupila sam dečku ovaj shaver za rođendan i oduševljen je, savršen za putovanja. Drago mi je da mi je izašao na TikToku.
Prednosti
Veoma praktičan
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Date of Use 2026-05-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Date of Use 2026-05-28
Riba2
15/06/2026
Srbija
Deo promocije
Brzo i glatko
Najvise mi se dopada brzina i lakoca koristenja. Takode komora koja skuplja dlacice je genijalna
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Date of Use 2026-05-07
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Date of Use 2026-05-07
Minja92
15/06/2026
Srbija
Deo promocije
Prosto obožavam ovaj aparat, sve je brzo i lako i bukvalno mi glava nikad sjajnija nije bila.
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Date of Use 2026-06-11
Ova recenzija je napisana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Date of Use 2026-06-11
Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu.
Izvor Euromonitor International Limited; maloprodajni obim, prema definiciji kategorije aparata za brijanje tela, podaci iz 2024, istraživanje sprovedeno u oktobru 2024.
2 godine garancije + 3 godine produženja nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupovine