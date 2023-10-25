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Obustavljeno

Serija 2000Ovlaživač vazduha

HU2716/10

4.6
| (51) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
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Ispunite dom ugodnim, čistim vazduhom. NanoCloud tehnologija ovlažuje bez bele prašine i kvašenja, te eliminiše 99% bakterija (1). Pametni senzori i ravnomerna distribucija vazduha obezbeđuju idealnu vlažnost u prostoriju.
Pogledajte sve prednosti

Ovlaživanje suvog vazduha i automatsko podešavanje

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  • Vlaži vazduh u prostoriji do 32 m²

  • Brzina ovlaživanja 200 ml/h

  • Do 99% manje bakterija

  • Automatske postavke vlažnosti

Do 99% manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Do 99% manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Jedinstvena tehnologija NanoCloud koristi prirodna isparenja za izbacivanje čiste vodene pare. Izuzetno fina magla koju izbacuje NanoCloud nevidljiva je na oko i bakterije ili naslage se jako teško hvataju za nju – vlaži vazduh uz 99% manje otpuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)

Ravnomerna i efikasna cirkulacija vazduha kroz prostoriju

Ravnomerna i efikasna cirkulacija vazduha kroz prostoriju

Difuzor sa rotacijom od 360 stepeni ravnomerno raspoređuje ovlaženi vazduh kroz celu prostoriju. Ultra fina NanoCloud para raspršava se na većoj površini i sprečava preveliko zasićenje radi efikasnog ovlaživanja, pogotovo u velikim prostorijama.

Efikasno pokriva prostorije do 32 m2 (3)

Efikasno pokriva prostorije do 32 m2 (3)

Uz 3 brzine ventilatora i automatska podešavanja postiže se efikasnost i ugodnost kakvu želite. Uz izlaznu brzinu od najviše 200 ml/h efikasno vlaži bilo koju prostoriju do 32 m2, (2,3)

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

51

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

25/10/2023

България

България

Перфектният овлажнител

Отоплявам се на климатици вече 5 години и миналата година реших да си взема овлажнител. Този уред прави магия с въздуха, поддържа перфектна влажност, компактен е и е безшумен.

Prednosti

Тих, овлажнява страхотно помещението в което е поставен

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух

10/05/2022

България

България

Добър уред

Моля за информация откъде може да се закупи филтър за смяна? Благодаря.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух

29/12/2021

България

България

Перфектен е

Супер е сутрин не ми пресъхва гърлото и носа не съжелявам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija – testirano od strane nezavisne laboratorije

  2. (2) Testirano je u skladu sa GB/T 23332-2018 u nezavisnoj laboratoriji. Početna temperatura od 23±2°C i relativna vlažnost od 30±2% RV

  3. (3) Izračunato pomoću AHAM HU-1-2016, član 7.3 na osnovu performansi ovlaživanja testiranih u skladu sa GB/T 23332-2018 u nezavisnoj laboratoriji

  4. (4) Stvaranje naslaga minerala na nameštaju testirano je od strane nezavisne laboratorije tokom perioda od 3 sata, u skladu sa DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testirano je u skladu sa GB 21551.3-2010 u nezavisnoj laboratoriji. Jačine ozona, TVOC, PM10 i UV zračenja su ispod graničnih vrednosti.

  6. (6) Izračunato na osnovu napunjene posude za vodu od 2 l pri 1. brzini ovlaživanja od 130 ml/h.