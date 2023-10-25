2 godine garancije
Obustavljeno
Vlaži vazduh u prostoriji do 32 m²
Brzina ovlaživanja 200 ml/h
Do 99% manje bakterija
Automatske postavke vlažnosti
Jedinstvena tehnologija NanoCloud koristi prirodna isparenja za izbacivanje čiste vodene pare. Izuzetno fina magla koju izbacuje NanoCloud nevidljiva je na oko i bakterije ili naslage se jako teško hvataju za nju – vlaži vazduh uz 99% manje otpuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)
Difuzor sa rotacijom od 360 stepeni ravnomerno raspoređuje ovlaženi vazduh kroz celu prostoriju. Ultra fina NanoCloud para raspršava se na većoj površini i sprečava preveliko zasićenje radi efikasnog ovlaživanja, pogotovo u velikim prostorijama.
Uz 3 brzine ventilatora i automatska podešavanja postiže se efikasnost i ugodnost kakvu želite. Uz izlaznu brzinu od najviše 200 ml/h efikasno vlaži bilo koju prostoriju do 32 m2, (2,3)
4.6
od 5
51
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Stefcho88
25/10/2023
България
Перфектният овлажнител
Отоплявам се на климатици вече 5 години и миналата година реших да си взема овлажнител. Този уред прави магия с въздуха, поддържа перфектна влажност, компактен е и е безшумен.
Prednosti
Тих, овлажнява страхотно помещението в което е поставен
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух
IvanAAAABBB
10/05/2022
България
Добър уред
Моля за информация откъде може да се закупи филтър за смяна? Благодаря.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух
Halilски
29/12/2021
България
Перфектен е
Супер е сутрин не ми пресъхва гърлото и носа не съжелявам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2716/10 Овлажнител на въздух
(1) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija – testirano od strane nezavisne laboratorije
(2) Testirano je u skladu sa GB/T 23332-2018 u nezavisnoj laboratoriji. Početna temperatura od 23±2°C i relativna vlažnost od 30±2% RV
(3) Izračunato pomoću AHAM HU-1-2016, član 7.3 na osnovu performansi ovlaživanja testiranih u skladu sa GB/T 23332-2018 u nezavisnoj laboratoriji
(4) Stvaranje naslaga minerala na nameštaju testirano je od strane nezavisne laboratorije tokom perioda od 3 sata, u skladu sa DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testirano je u skladu sa GB 21551.3-2010 u nezavisnoj laboratoriji. Jačine ozona, TVOC, PM10 i UV zračenja su ispod graničnih vrednosti.
(6) Izračunato na osnovu napunjene posude za vodu od 2 l pri 1. brzini ovlaživanja od 130 ml/h.