2 godine garancije
Obustavljeno
Uvek zdrav vazduh
Philips ovlaživač vazduha bori se sa suvim vazduhom uz maksimalnu efikasnost i higijenu. Ima 99% manje širenje bakterija od ultrazvučnih ovlaživača. Nema bele prašine* niti mokrih površina.
Bezbedno i čisto
Tehnologija NanoCloud
Ovaj Philips ovlaživač vazduha pruža trofazni napredni sistem isparavanja sa tehnologijom NanoCloud. Faza 1: Upijajući filter na ovlaživaču hvata velike čestice poput ljudskih/životinjskih dlaka i prašine dok uvlači suvi vazduh. Faza 2: Napredni sistem isparavanja sa tehnologijom NanoCloud ovlažuje vazduh dodavanjem molekula vode bez bakterija ili kamenca. Faza 3: Zdravi vazduh se izduvava iz ovlaživača postojanom brzinom, pa dobijate ugodan i zdrav vlažni vazduh bez formiranja izmaglice.
Ravnomerno raspoređuje ovlaženi vazduh oko vas. Omogućava vam da udišete zdravi ovlaženi vazduh kod kuće i u kancelariji, za ugodan osećaj na koži.
Kada se rezervoar za vodu isprazni i potrebno ga je dopuniti, blokada za zaštitu zdravog vazduha isključuje ovlaživač.
4.5
od 5
26
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
....1563678
08/05/2022
România
Produs e uimitor
Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Umidificator de aer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Umidificator de aer
Ipa1989
19/01/2021
Україна
Дуже потрібний виріб
Користуюся даним зволожувачем повітря вже більше року і хочу поділитися своїм враженням від користування . 1. Технологія зволоження Philips мені набагато більше сподобалася в порівняні із електро звукової , так як не залишає мокрих плям води. 2. Має додатково фільтр , який затримує пил і шерсть від нашого кота, а ще він дуже легко миється . 3. Має два режими звичайний та нічний . На нічному його взагалі не чути . Тому в опалювальний сезон він працює у нас цілодобово . Також зручно, що коли закінчується вода , то він автоматично вимикається . Взагалі придбали його після того як син захворів бронхітом , і були дуже вражені , що сину із ним стало набагато легше дихати . Дуже класний виріб, і я рекомендую всім його на 100%!
Prednosti
Ефективна технологія зволоження
Mane
Не виявила
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HU4706/50 Зволожувач повітря
Date of Use 2020-01-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HU4706/50 Зволожувач повітря
Date of Use 2020-01-19
Frilansa
21/11/2020
Україна
Для детской комнаты - восторг
Отличная вещь в первую очередь для тех у кого есть малыши, благодаря увлажнению воздуха можно забыть про сухость в носике
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Зволожувач повітря
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Зволожувач повітря
Nema belog praha koji zagađuje vazduh.