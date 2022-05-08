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  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh

Obustavljeno

Ovlaživač vazduha

HU4706/11

4.5

| (26) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod

Uvek zdrav vazduh

Philips ovlaživač vazduha bori se sa suvim vazduhom uz maksimalnu efikasnost i higijenu. Ima 99% manje širenje bakterija od ultrazvučnih ovlaživača. Nema bele prašine* niti mokrih površina.

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uz tehnologiju ovlaživanja NanoCloud

Uvek zdrav vazduh

  • Bezbedno i čisto

  • Tehnologija NanoCloud

Higijenski bezbednije, bez bele prašine* i mokrih površina

Higijenski bezbednije, bez bele prašine* i mokrih površina

Ovaj Philips ovlaživač vazduha pruža trofazni napredni sistem isparavanja sa tehnologijom NanoCloud. Faza 1: Upijajući filter na ovlaživaču hvata velike čestice poput ljudskih/životinjskih dlaka i prašine dok uvlači suvi vazduh. Faza 2: Napredni sistem isparavanja sa tehnologijom NanoCloud ovlažuje vazduh dodavanjem molekula vode bez bakterija ili kamenca. Faza 3: Zdravi vazduh se izduvava iz ovlaživača postojanom brzinom, pa dobijate ugodan i zdrav vlažni vazduh bez formiranja izmaglice.

Ravnomerno raspoređuje ovlaženi vazduh oko vas

Ravnomerno raspoređuje ovlaženi vazduh oko vas

Ravnomerno raspoređuje ovlaženi vazduh oko vas. Omogućava vam da udišete zdravi ovlaženi vazduh kod kuće i u kancelariji, za ugodan osećaj na koži.

Automatsko isključivanje kada ovlaživač potroši vodu

Kada se rezervoar za vodu isprazni i potrebno ga je dopuniti, blokada za zaštitu zdravog vazduha isključuje ovlaživač.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

26

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

2

08/05/2022

România

România

Produs e uimitor

Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Umidificator de aer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Umidificator de aer

19/01/2021

Україна

Україна

Дуже потрібний виріб

Користуюся даним зволожувачем повітря вже більше року і хочу поділитися своїм враженням від користування . 1. Технологія зволоження Philips мені набагато більше сподобалася в порівняні із електро звукової , так як не залишає мокрих плям води. 2. Має додатково фільтр , який затримує пил і шерсть від нашого кота, а ще він дуже легко миється . 3. Має два режими звичайний та нічний . На нічному його взагалі не чути . Тому в опалювальний сезон він працює у нас цілодобово . Також зручно, що коли закінчується вода , то він автоматично вимикається . Взагалі придбали його після того як син захворів бронхітом , і були дуже вражені , що сину із ним стало набагато легше дихати . Дуже класний виріб, і я рекомендую всім його на 100%!

Prednosti

Ефективна технологія зволоження

Mane

Не виявила

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HU4706/50 Зволожувач повітря

Date of Use 2020-01-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HU4706/50 Зволожувач повітря

Date of Use 2020-01-19

21/11/2020

Україна

Україна

Для детской комнаты - восторг

Отличная вещь в первую очередь для тех у кого есть малыши, благодаря увлажнению воздуха можно забыть про сухость в носике

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Зволожувач повітря

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Зволожувач повітря

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  • Povrat u roku od 30 dana
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  1. Nema belog praha koji zagađuje vazduh.