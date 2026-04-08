2 godine garancije
Obustavljeno
Uređaji za čišćenje međuzubnih prostora
2 nastavka
Koristite standardnu mlaznicu za redovno čišćenje. Koristi jedan mlaz vode za uklanjanje ostataka i temeljno čišćenje između zuba.
Tanka, nagnuta mlaznica i vodeći vrh omogućavaju lako postavljanje u pravi položaj. Vrh mlaznice postavite neposredno iznad linije desni, blago pritisnite tako da vrh mlaznice bude u kontaktu sa linijom desni i zubima, pa pomerajte sa jednog zuba na sledeći.
5.0
od 5
15
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Deo promocije
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Deo promocije
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Deo promocije
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard