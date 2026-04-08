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Obustavljeno

Philips Sonicare F1 Standard nozzleMlaznica oralnog irigatora

HX3042/00

5
| (15) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Snažni mlaz vode
Koristite standardnu mlaznicu za redovno čišćenje. Koristi jedan mlaz vode za uklanjanje ostataka i temeljno čišćenje između zuba.
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Uređaji za čišćenje međuzubnih prostora

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Za redovno čišćenje

Snažni mlaz vode

  • 2 nastavka

F1 Standardna mlaznica za redovno čišćenje

F1 Standardna mlaznica za redovno čišćenje

Koristite standardnu mlaznicu za redovno čišćenje. Koristi jedan mlaz vode za uklanjanje ostataka i temeljno čišćenje između zuba.

Vodeći vrh osigurava ispravno postavljanje

Vodeći vrh osigurava ispravno postavljanje

Tanka, nagnuta mlaznica i vodeći vrh omogućavaju lako postavljanje u pravi položaj. Vrh mlaznice postavite neposredno iznad linije desni, blago pritisnite tako da vrh mlaznice bude u kontaktu sa linijom desni i zubima, pa pomerajte sa jednog zuba na sledeći.

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5.0

od 5

15

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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