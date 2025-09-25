2 godine garancije
Tehnologija Quad Stream
Mlazovi vas navode dok čistite
Jedinstveni Quad Stream vrh u obliku slova X razdvaja protok na 4 mlaza koji pokrivaju veću oblast između zuba i duž linije desni. Postignite brže, temeljnije čišćenje bez nezgodnog standardnog konca za zube.
Quadstream tehnologija uklanja do 99% plaka iz parodontalnih džepova dubokih 6 mm.
Nežni mlazovi vode navode vas od zuba do zuba u režimu dubinskog čišćenja – svaki put ćete dobiti željeni rezultat.
Razumite recenzije proizvoda
4.4
od 5
118
Komentari
84%
preporučuje ovaj proizvod
25/09/2025
Srbija
Deo promocije
Odlican proizvod
Predivno, kao i svi proizvodi Philips-a.. odusevljena sam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Sofka
24/09/2025
Srbija
Deo promocije
Power Flosser 3000
Odlican. Mnogo mi pomaze da ocistim prostor izmedju zuba. Preporucujem svima koji vode brigu o oralnoj higijeni.
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
24/09/2025
Srbija
Moje iskustvo sa Philips Sonicare Power Flosser-om
Kupio sam Philips Sonicare Bežični Power Flosser 3000 i stvarno sam zadovoljan. Lako se koristi, ima dovoljno jak mlaz i dobro čisti između zuba gde četkica ne može. Sviđa mi se što ima više nivoa snage i pulsni režim za detaljnije čišćenje. Rezervoar bi mogao biti malo veći, ali za bežični uređaj je sasvim ok. Baterija traje dugo, a punjenje je praktično preko USB-a. Nije najjeftiniji, ali osećaj čistoće posle upotrebe je baš vredan.♥☻
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
U in-vitro studiji. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju.
U laboratorijskoj studiji (stvarni rezultati mogu da se razlikuju), u najdubljih 2 mm na modelu parodontalnog džepa od 6 mm.