Zdravlje mojih zuba i desni mi je veoma važno, pa sam želela da pronađem način kako da svoju rutinu održavanja higijene učinim bržom i efikasnijom. Kada sam otkrila Power Flosser 3000, odmah me privukla njegova mogućnost da za samo 60 sekundi temeljno očisti interdentalni prostor. Prvo što sam primetila jeste jednostavnost korišćenja. Za razliku od konvencionalnog konca, koji često ume da bude nezgodan i oduzme dosta vremena, Power Flosser 3000 koristi snažan mlaz vode kako bi uklonio nečistoće između zuba. Osećaj nakon upotrebe je svež, a desni su mi postale zdravije i manje osetljive. Posebno mi se dopada to što je uređaj vrlo praktičan. Moja svakodnevna rutina čišćenja zuba sada traje kraće, ali je istovremeno efikasnija. Već nakon nekoliko dana primetila sam da su mi zubi čistiji, a dah svežiji. Takođe, uređaj je pogodan i za nas koji nosimo proteze ili mostove, jer dopire do mesta koja su teško dostupna običnim koncem. Mogu reći da je Power Flosser 3000 potpuno promenio moj odnos prema oralnoj higijeni. Sada sa zadovoljstvom koristim ovaj proizvod svakog dana i sigurna sam da doprinosi očuvanju mog osmeha. Svima bih ga preporučila, jer spaja praktičnost, brzinu i vrhunski kvalitet čišćenja.