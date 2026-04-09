2 godine garancije
Obustavljeno
2 nastavka
Za maksimalno pokrivanje i izuzetno temeljno čišćenje koristite Quad Stream mlaznicu koja vodu koncentriše u četiri široka mlaza između zuba i duž linije desni. Mekana gumena vođica nežna je za desni, a svaka mlaznica se uključuje i isključuje jednostavnim klikom.
Za najefektivnije čišćenje, Philips Sonicare mlaznice bi trebalo zameniti na svakih 6 meseci.
Philips Power Flosser je do 180% efektivniji od ručnog čišćenja zuba koncem u dubinskom čišćenju prostora između zuba, što za rezultat ima zdravije desni.*1
Vika5678
09/04/2026
Україна
Deo promocije
Філіпс HX3062/00 Хороші насадки, якісно зроблені. Добре очищають залишки їжі навіть у важкодоступних місцях. Ясна не травмують, відчуття свіжості після використання.
Ova recenzija je napisana za Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Freedom2
08/04/2026
Україна
Deo promocije
Ідеальна насадка для робити з брекетами та на лінії ясен. Дозволяє швидко все почистити не витрачаючи купи часу.
Ova recenzija je napisana za Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Skorororo
08/04/2026
Україна
Deo promocije
Ідеально підійшли, гарний ефект після чищення
Купувала ці насадки для свого на заміну старим і найбільше подобається саме ця X-подібна. Вона реально охоплює більшу площу зуба, ніж звичайна точкова насадка. Чистить м'яко, ясна не кровоточать, хоча тиск ставлю пристойний. Змінювати легко, тримаються щільно.
Ova recenzija je napisana za Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
1 U režimu čišćenja, sa Quad Stream mlaznicom, pri postavci snage 8. Istraživanje je sprovela kompanija Philips.