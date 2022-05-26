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  • Za svakodnevno čišćenje između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje između zuba

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard i Comfort

HX3072/00

4.7
| (201) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Za svakodnevno čišćenje između zuba
Iskusite nežno, ali efikasno čišćenje između zuba uz nastavke za Philips Sonicare Compact Flosser. Nastavak Standard pruža ciljano čišćenje između zuba. Sa druge strane, nastavak Comfort, sa mekim vrhom, dizajniran je za osetljive desni.
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Uređaji za čišćenje međuzubnih prostora

Uklanja do 99,9% kamenca u tretiranim područjima*

Za svakodnevno čišćenje između zuba

  • Za svakodnevno čišćenje

  • Poboljšava zdravlje desni za 4 nedelje**

  • 2 nastavka: N1 Standard za čišćenje između zuba i N2 Comfort za osetljive zube i desni

  • Kompatibilno samo sa aparatom Philips Sonicare Compact Flosser

N1 standardni nastavak za detaljno svakodnevno čišćenje

N1 standardni nastavak za detaljno svakodnevno čišćenje

N1 standardni nastavak idealan je za sveobuhvatno svakodnevno čišćenje, efikasno uklanjajući naslage i ostatke hrane iz prostora između zuba i duž linije desni.

N1 nastavak sa jednim mlazom omogućava efikasno čišćenje i idealan je za uklanjanje ostataka hrane.

N1 nastavak sa jednim mlazom omogućava efikasno čišćenje i idealan je za uklanjanje ostataka hrane.

N1 standardni nastavak sa jednim mlazom idealan je za uklanjanje tvrdokornih ostataka hrane. Čak 97% korisnika slaže se da je pogodan za uklanjanje ostataka hrane iz prostora između zuba***.

N2 Comfort nastavak idealan za osetljive zube i desni.

N2 Comfort nastavak idealan za osetljive zube i desni.

N2 Comfort nastavak ima mekani gumeni vrh, posebno dizajniran za upotrebu kod osetljivih zuba i desni, bez umanjenja efikasnosti uklanjanja naslaga. Čak 95% korisnika slaže se da ovaj nastavak pruža dodatnu nežnost prema desnima.**

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

201

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

26/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super praktican oralni tus!

Bil sam nedavno kod zubara, i savjetovao mi je da kupim tus za ciscenje zubi jer mi od zubnog konca svaki put prokrvari meso. Naravno da kod prvog koristenja sam se cijela zaspricala jer nisam bas detaljno procitala upute, ali nakon pravilnog koristenja sam odusevljena!!!! Nema vise krvarenja desni, zubi su mi toliko cisci i uz Sonicare cetkicu ovo mi je drugu najbolji proizvod koji sam kupila od Philipsa. Ima i putnu torbicu pa je super praktican i za putovanja jer ne zauzima puno mjesta!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš

20/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Oduševljena proizvodom!

Kupila sam ovaj proizvod na preporuku stomatologa jer nikako na zelenu granu s koncem i interdentalnim četkicama. Imam uski interdentalni prostor gdje mi uvijek ostane nešto ostataka hrane i naslaga. S koncem uvijek raskrvarim meso i ne očisti sve, a kod interdentalnih četkica imam problem s odabirom veličine i opet nisam sve počistila. Ovaj oralni tuš me kod prvog korištenja iznenadio jer sam zašpricala i sebe i doslovno cijelu kupaonu iz razloga što nisam dobro pročitala upute, kako i koji način rada koristiti i najvažnije zatvoriti usta kod korištenja. To je oralni tuš naravno da će voda morati izaći, samo je bitno zatvoriti usta i ispljunuti vodu kad se usta napune. Spremnik vode je dovoljan. Pritisak moćan i snažan, a opet nježan za osjetljivo zubno meso. Najbolja investicija koju sam u zadnje vrijeme kupila, ima 2 nastavka i nastavak koji ide u X očisti doslovmo cijelu površinu zuba i između zuba. Ja sam oduševljena i svima preporučam. Ima i putnu torbicu za putovanje, a u kupaoni stoji baš lijepo. Prilažem sliku svoj crnog oralnog tuša.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš

11/04/2023

Slovenija

Slovenija

Zelo priročen in učinkovit

Flosser je res dober nadomestek za vsakodnevno čiščenje z zobno nitko, ki je precej nerodna in hkrati tudi invazivna. S flosserjem je precej lažje, hkrati pa enako učinkovito. Res blagodejno za dlesni.

Prednosti

priročnost, uporabnost, učinkovitost

Mane

jih no

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha

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  1. U in-vitro studiji, stvarni rezultati mogu varirati

  2. Kada se koristi sa nastavkom Comfort, anketa, SAD, N=109, 2023.

  3. Kada se koristi sa nastavkom Standard, anketa, SAD, N=109, 2023.